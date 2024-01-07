В США опровергли слухи об инопланетном вторжении в Майами

На торговой площадке Бейсайд в Майами произошел странный инцидент, привлекший внимание десятков полицейских и вызвавший волну слухов о вторжении инопланетян.

Когда множество полицейских машин с мигалками и сиренами прибыло к торговому центру Бейсайд Маркетплейс, в социальных сетях моментально начали распространяться слухи о «пришельцах высотой 8-10 футов», предположительно проникших в здание. Вера в эти слухи была настолько сильной, что некоторые утверждали, что видели мистическое существо, стоящее прямо перед торговым центром.

Однако, спустя некоторое время, офицер Майкл Вега опроверг эти слухи, заявив, что на месте не было ни инопланетян, ни НЛО. Вместо того, полицию вызвали для разгона происходящей потасовки между 50 подростками внутри здания.

– Там не было никаких пришельцев, НЛО или инопланетян, – подтвердил офицер Вега. – Ни аэропорты не были закрыты, ни отключения электроэнергии.

Несмотря на это подтверждение, слухи продолжили распространяться, создавая невероятный интерес в обществе. Термин «Пришельцы в Майами» даже вошел в топ-10 поисковых запросов в соцсети X (бывший Twitter), а истории о предполагаемых пришельцах начали публиковать крупные новостные агентства.

– Я не знаю, реальны ли слухи об инопланетянах в торговом центре Майами, но я точно знаю, что никогда не видел столько полиции в одном месте, – написал один из пользователей X.

Эксперты отмечают, что инцидент стал ярким примером того, как информация может искажаться и приниматься за истину в эпоху цифровых технологий.

Несмотря на отсутствие подтвержденных фактов о пришельцах, эпопея «Пришельцев в Майами» стала настоящим хитом в Сети, подчеркивая необходимость проверки фактов перед тем, как принимать за чистую монету увлекательные истории в социальных сетях.

Напомним, в июле 2023 года бывший военный сообщил законодателям Палаты представителей во время слушаний, что Конгресс держат в неведении о неопознанных воздушных явлениях (или UAPs, новая терминология для обозначения неопознанных летающих объектов). Также на том же слушании бывший пилот ВМС США и профессор Гарварда выступили с аналогичными заявлениями.