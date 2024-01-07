 

Экономист Кульбака: мировая экономика в 2024 году будет инерционной

07.01.2024, 9:25, Разное
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Кандидат экономических наук Николай Кульбака дал прогноз развития мировой экономики на 2024 год, он ожидает инерционный сценарий развития без значительной инфляции, а также указывает на неопределенности, связанные с Китаем, как потенциальную угрозу для глобальной экономики.

Однако основные экономические игроки, включая США и Китай, скорее всего, останутся на своих позициях, что сохранит стабильность. Ни одна из мировых экономик, по его мнению, не столкнется с крахом, хотя развитие КНР замедлится.

Для РФ ключевым фактором останется сохранение стабильности в основных экономических регионах мира, таких как Америка, Европа и Китай, чтобы избежать падения цен на углеводороды, что было бы для страны чрезмерно болезненным.

Кроме того, экономические процессы будут сильно зависеть от перехода к зеленой энергетике, что стало глобальным трендом даже для стран, ранее зависящих от нефти.

Специалист также утверждает, что в глобальной торговле не ожидается серьезных изменений, так как основной акцент делается не на страны, а на фирмы.


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