Экономист Кульбака: мировая экономика в 2024 году будет инерционной
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Кандидат экономических наук Николай Кульбака дал прогноз развития мировой экономики на 2024 год, он ожидает инерционный сценарий развития без значительной инфляции, а также указывает на неопределенности, связанные с Китаем, как потенциальную угрозу для глобальной экономики.
Однако основные экономические игроки, включая США и Китай, скорее всего, останутся на своих позициях, что сохранит стабильность. Ни одна из мировых экономик, по его мнению, не столкнется с крахом, хотя развитие КНР замедлится.
Для РФ ключевым фактором останется сохранение стабильности в основных экономических регионах мира, таких как Америка, Европа и Китай, чтобы избежать падения цен на углеводороды, что было бы для страны чрезмерно болезненным.
Кроме того, экономические процессы будут сильно зависеть от перехода к зеленой энергетике, что стало глобальным трендом даже для стран, ранее зависящих от нефти.
Специалист также утверждает, что в глобальной торговле не ожидается серьезных изменений, так как основной акцент делается не на страны, а на фирмы.
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