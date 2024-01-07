 

В ГИБДД предложили ввести осенние и весенние шины

07.01.2024, 9:33, Разное
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Руководство ГИБДД направило в правительство документ, в котором изложен комплекс новых мер по организации безопасности дорожного движения.

По мнению экспертов, большинство дорожно-транспортных происшествий происходят из-за некачественного сцепления автомобиля с дорогой.

Действующий набор автомобильных шин не может в полной мере обеспечить безопасность при эксплуатации транспортных средств, уверены специалисты столичного института НАМИ. Поэтому необходимо расширить номенклатуру резины и производить её смену строго по факту наступления нового сезона – ни днём позже и ни днём раньше.

– Все времена года имеют свои температурные и климатические особенности, что приводит к изменению коэффициента сцепления с дорожным полотном, – говорится в пояснительной записке.

Автоинспекция предложила «переобувать» транспортные средства в соответствующий тип шин четыре раза в год: 1 декабря, 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Единственное препятствие для реализации этой инициативы – отсутствие осенних и весенних шин. Для этого необходимо определить новые ГОСТы и ТУ.

С учётом всех факторов нововведение сможет заработать в полную силу не ранее 2026 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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