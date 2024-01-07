Врачи рассказали как усилить иммунитет зимой

Диетолог-эндокринолог компании Biogena Ангелина Водолазкая дала рекомендации по поддержанию здоровья и настроения в холодное время года. Она подчеркнула важность увеличения потребления овощей, особенно шпината, а также выделила чеснок как ключевой зимний продукт, благодаря его противовирусным и антибактериальным свойствам. Имбирь был также отмечен как полезное дополнение к рациону, способствующее укреплению иммунитета и защите сердечно-сосудистой системы. Важно употреблять эти продукты в сочетании с разнообразным и сбалансированным питанием для поддержания иммунитета.

Другой врач, эндокринолог Антонина Гуреева, советует добавлять травы и специи в пищу, так как они обладают антибактериальными и антисептическими свойствами, придают блюдам великолепный вкус и способствуют укреплению иммунной системы. Также необходимо пить достаточно воды, так как она помогает очистить организм от токсинов. Регулярная физическая активность, даже простая получасовая прогулка каждый день, снижает риск различных заболеваний и замедляет процесс старения.

Сон играет важную роль в укреплении иммунной системы, поэтому важно обеспечивать себе 8-часовой сон каждую ночь. Стресс может увеличить восприимчивость к болезням, поэтому необходимо находить время для расслабления, медитации, чтения или занятий йогой, сократить потребление сахара и предпочитать натуральные продукты, такие как свежие и сушеные фрукты, они полезны для поддержания здоровья кишечника.

Массаж является отличным способом стимулирования лимфатической системы и укрепить иммунную систему. Важно также избегать употребления алкоголя, так как он подавляет иммунную систему. Вместо этого предпочтительно пить свежевыжатые фруктовые соки. Все эти советы помогут поддержать иммунитет зимой и оставаться здоровыми.