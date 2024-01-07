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«Фабельманы» Стивена Спилберга

07.01.2024, 8:26, Афиша
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Новый киногод рыбинский «Современник» начинает 11 января (на сей раз в четверг!) 37-м фильмом прославленного Стивена Спилберга «Фабельманы».

За его показ высказались многие члены киноклуба ещё в декабре.

В основе сюжета – история детства и юности самого режиссёра. Где-то в начале 50-х шестилетний мальчик (по фильму Сэмми Фабельман) впервые попадает в кинотеатр. Пострясённый крушением поезда на экране, он пытается воспроизвести катастрофу на игрушечной железной дороге… Это становится первым импульсом, определившим для Сэма, как и для автора, большую любовь и увлечение всей жизни – кинорежиссуру.

По словам Стивена Спилберга, они с Тони Кушнером обговаривали идею фильма уже много лет, но за написание сценария сели только во время пандемии коронавируса в 2020-м, когда у него появилось свободное время. Работали дома, каждый у себя, и закончили сценарий за два месяца.

Картина выдвигалась в семи номинациях на «Оскар» 2023 года, получила два «Золотых глобуса» – за лучший фильм и за лучшую режиссуру, – имеет, по данным сайта КиноПоиск, рейтинг у зрителей 7,6, у мировой кинокритики 92%, у российской – 100%.




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