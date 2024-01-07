 

Российская экономика прошла проверку кризисами, и это якобы принесло ей огромную пользу

07.01.2024, 7:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на дюжину санкционных пакетов, дела российской экономики идут «удивительно хорошо», отметил эксперт по экономике Михаэль Рохлиц в интервью N-TV. Она прошла проверку кризисами, и это принесло ей огромную пользу. Российские власти и Центробанк грамотно отреагировали, что позволило избежать серьёзных потрясений, а изолировать Москву на международной арене так и не удалось.


АР

С 23 февраля 2022 года ЕС принял в общей сложности 12 пакетов санкций, однако дела российской экономики обстоят «удивительно хорошо», отмечает в интервью N-TV эксперт по экономике Михаэль Рохлиц. В конце февраля 2022 года на Западе предполагали, что к концу года российская экономика рухнет на 15%, но этого не произошло.

Российская экономика прошла проверку кризисами. Сейчас это принесло ей огромную пользу. Финансовый кризис 2008 года, санкции в связи с присоединением Крыма в 2014 году и пандемия коронавируса в 2020 году, безусловно, оказали давление на страну. Однако во время всех этих кризисов РФ удалось сформировать компетентные региональные администрации, которые знают, что делать в таких исключительных ситуациях.

Также российской экономике помог избежать серьёзных потрясений тот факт, что российский центральный банк отреагировал очень грамотно. В начале марта 2022 года он не только радикально повысил ключевую процентную ставку, но и на короткое время ввёл ограничения на вывоз капитала, что смягчило первоначальный шок от санкций. С другой стороны, РФ удалось смягчить контроль за экспортом газа и нефти, создав целый флот теневых судов, которые всё равно экспортировали нефть.

Кроме того, увеличение инвестиций в оборонный сектор привело к росту российской экономики на 3,5% в прошлом году. РФ обеспечивает себя продовольствием, важными минералами, металлами и энергией. Россияне сейчас не замечают особого влияния санкций: из-за того что в экономику вливается так много денег, ситуация для них на данный момент стала даже лучше. Изолировать Россию экономически также не удалось: она смогла мобилизовать страны, у которых есть свои проблемы и которые хотели бы и дальше покупать у неё дешёвую нефть, и в итоге Китай и Индия не поддержали антироссийские санкции.


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