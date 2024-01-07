Российская экономика прошла проверку кризисами, и это якобы принесло ей огромную пользу

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Несмотря на дюжину санкционных пакетов, дела российской экономики идут «удивительно хорошо», отметил эксперт по экономике Михаэль Рохлиц в интервью N-TV. Она прошла проверку кризисами, и это принесло ей огромную пользу. Российские власти и Центробанк грамотно отреагировали, что позволило избежать серьёзных потрясений, а изолировать Москву на международной арене так и не удалось.



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С 23 февраля 2022 года ЕС принял в общей сложности 12 пакетов санкций, однако дела российской экономики обстоят «удивительно хорошо», отмечает в интервью N-TV эксперт по экономике Михаэль Рохлиц. В конце февраля 2022 года на Западе предполагали, что к концу года российская экономика рухнет на 15%, но этого не произошло.

Российская экономика прошла проверку кризисами. Сейчас это принесло ей огромную пользу. Финансовый кризис 2008 года, санкции в связи с присоединением Крыма в 2014 году и пандемия коронавируса в 2020 году, безусловно, оказали давление на страну. Однако во время всех этих кризисов РФ удалось сформировать компетентные региональные администрации, которые знают, что делать в таких исключительных ситуациях.

Также российской экономике помог избежать серьёзных потрясений тот факт, что российский центральный банк отреагировал очень грамотно. В начале марта 2022 года он не только радикально повысил ключевую процентную ставку, но и на короткое время ввёл ограничения на вывоз капитала, что смягчило первоначальный шок от санкций. С другой стороны, РФ удалось смягчить контроль за экспортом газа и нефти, создав целый флот теневых судов, которые всё равно экспортировали нефть.

Кроме того, увеличение инвестиций в оборонный сектор привело к росту российской экономики на 3,5% в прошлом году. РФ обеспечивает себя продовольствием, важными минералами, металлами и энергией. Россияне сейчас не замечают особого влияния санкций: из-за того что в экономику вливается так много денег, ситуация для них на данный момент стала даже лучше. Изолировать Россию экономически также не удалось: она смогла мобилизовать страны, у которых есть свои проблемы и которые хотели бы и дальше покупать у неё дешёвую нефть, и в итоге Китай и Индия не поддержали антироссийские санкции.