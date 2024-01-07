Эффект Розенталя, или Как сбываются пророчества и прогнозы

Огласку эффекту Розенталя дала Ленор Джейкобсон (педагог начальной школы и директор одной из школ в США. В 1963 году, она обсудила с Робертом Розенталем гипотезу о том, что мнение и ожидание учителей напрямую влияет на успеваемость учеников в классах. Так, чтобы ее подтвердить, они якобы подготовили тексты, которые способны выявить истинные способности школьников. Результаты тестов были обобщены, и для педагогов был вынесен вердикт. В классе есть определенные ученики, наделенные высокими интеллектуальными. И педагоги стали относится к этим ученикам таким образом, как будто они и вправду обладают такими показателями.

Позднее, проведя повторное тестирование, они увидели, что все указанные случайным образом дети и отмеченные знаком “одаренные” для педагогов значительно улучшили свои результаты. То есть, для того чтобы оценка стала выше, им было достаточно, чтобы в них поверили. Так появилось понятие “самосбывающееся пророчество”, когда человек воплощает в жизнь ожидания и планы. Чаще всего это процесс бессознательный и не осознается человеком.

То есть, если человек ощущает ситуацию как реальную и находится в ней, она может иметь реальные последствия, независимо от того, насколько она фактически является таковой. Это можно сравнить с эффектом Плацебо.

К примеру, если человек считает себя заурядным (или кто-то ему об это сказал), если он замкнут, не выходит на контакт, стесняется, всегда старается отсидеться, то в конечном итоге это начинает влиять на его поведение и становится “нормой”. Такой паттерн в поведении приводит к тому, что и окружение перестает общаться с ним, наступает холодность, начинает постепенно формироваться мнение, что он на самом деле такой, начинают игнорировать его заслуги и как бы “прятать” и не замечать. Их действия в конце концов могут лишь подтвердить его личные убеждения и самооценку.

И наоборот, если даже не очень уверенный в себе человек создает образ смелого, яркого, активного, то вскоре и другие начнут воспринимать и описывать его именно так. А он сам привыкнет к тому образу, который создал, и будет чувствовать себя в нем органично.

Что делать, чтобы отслеживать у себя установки и работать с ними, чтобы они не наносили вреда?

1. Включайте критическое мышление. Кто, что и почему вам что-то говорит, в каком состоянии, месте. Используйте два вопроса: “а что, если сказанное – ложь” и “что, если сказанное – правда”? Так вы будете более внимательны к манипуляциям и сможете принять взвешенное решение и не формировать ложные представления о себе.

2. В личных отношениях отделяйте реальную личность вашего партнера от ваших собственных ожиданий и проекций. Тут отлично работает практика – когда вы рассказываете о вашей ситуации “как будто в третьем лице” как о постороннем человеке. Это поможет посмотреть на ситуацию со стороны и принять взвешенное решение и объективно оценить тот или иной комментарий в ваш адрес

3. Используйте эффект Розенталя в своих интересах. Иногда этот принцип может быть полезен и оказывать благоприятное воздействие на человека. Например, утверждения (аффирмации) основаны на эффекте Розенталя. Выпишите себе убеждения или состояния, которые хотите получить. Регулярное повторение поможет синхронизироваться с ними.

4. Окружайте себя людьми, которые являются для вас примерами. Это могут быть сообщества, клубы или интервью и материалы в СМИ. У мозга будет пример того, что есть люди, у которых получилось, и то, что пока недоступно вам – для кого-то норма.

Помните, что любые убеждения могут привести к изменению поведения и влиять на взаимодействие с окружающими и тут очень важно их отследить, почему они у вас есть и откуда они могли у вас взяться. Если вы отметили у себя такие убеждения, рекомендую их выписать и переписать на положительную. Такая фокусировка на собственной значимости, удовольствиях и соблюдении личных границ станет нормой для вас, а потом и для окружающих. Проверено мной на десятках женщин, и это работает.