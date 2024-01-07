Мнение: О полном провале… Когда Россия запросит мир о помощи?

Невозможно больше скрывать, что в России — сущий АдЪ + Израиль наоборот. На Земле Обетованной хотя бы тепло, а тут, на «осьмушке суши» всё идёт прахом из-за… зимних холодов. Электроподстанции горят уже и в благополучной столице, котельные взрываются в не менее благополучном Подмосковье. Жители замерзают и жалуются в соцсетях чиновникам, греющим пузо в «тёплых дубаях», а те даже и не в курсе. Сверх того — в нескольких магазинах Екатеринбурга (б. Свердловск) и Самары с прилавков исчезла курятина.

Как это всё можно рассматривать иначе, нежели преддверие намного большей катастрофы?

Собственно, украинец и харьковчанин Борис bband Базыма, пламенный певец полного поражения России, как раз так всё это и рассматривает. Не как грустные, но исторически частые эпизоды непорядка в огромной стране с не самым благоприятным климатом, но именно как знамения и предвестия. Оттого и задаётся вопросом, вынесенным в заголовок этой заметки и вывезенным мриями украинской общественности на первые места в ночном топе русскоязычного #ЖЖ.

Что ж, спрашивали — отвечаем.

Мир и так помогает России. Небезвозмездно, однако #деньги у России есть, вопреки самым адским санкциям. В отличие от Украины, живущей исключительно на западные подачки, неспособной профинансировать даже необходимую ей массовую мобилизацию свежего «пушечного мяса» ввиду исчерпания старого и сталкивающейся с тотальным дефицитом всего на фронте.

На этом графике — импорт Россией станков с ЧПУ, необходимых ей для производства снарядов. По которым у Армии России опять кратное превосходство над ВСУ, поскольку Запад провалил даже весьма скромную программу «Миллион снарядов в год для Украины». И теперь вынужден пылесосить остатки советской продукции по складам в самых заштатных уголочках мира. Причём, платя за них втридорога.

Уже многие обратили внимание на статистику, как китайский экспорт станков с ЧПУ в Россию увеличился в десять раз после начала спецоперации. Но мало кто обратил внимание на ещё два очень важных феномена «новой реальности», в которой мы живём уже третий год.

Первое – мировой экспорт станков в Россию с началом СВО вообще вырос в 2,5-3 раза. Это является и косвенным индикатором, и, возможно, локомотивом соответствующего роста ВПК, а также российского машиностроения в целом.

Но главное — второе. Ни Тайвань, ни Южная Корея, ни даже Япония с началом СВО не просто не сократили поставку станков в Россию, а даже и увеличили. Наряду с Китаем теперь и эти три страны Восточной Азии замещают выпадение поставок из Европы, войдя в состав «торговых друзей» России. #США и №ЕС так и не удалось создать санкционный заслон против Путина. Более того, именно в критически важной для Украины сфере военного производства коллективный Запад с его «40% мировой экономики» кратно уступает России.

Это ли не главный и полный провал последних лет?

Так запросит ли #Россия о пощаде?

—