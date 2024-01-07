Мнение: О рождественской улыбке Владимира Путина… Ещё одна загадка?

Рождество високосного 2024 года нынешний российский президент Владимир #Путин встретил, по традиции, в «домашнем» храме в государственной резиденции Ново-Огарёво. Но, в отличие от прошлых лет, уже не в скорбном одиночестве. Да и вообще не в скорбном настроении.

На видео- и фотокадрах видно, как глава государства много улыбается и, кажется, даже немного шутит с окружающими его детьми и взрослыми.

Как настоящий добрый дедушка.

На первый взгляд, нормально и даже хорошо. Рождество Христово — светлый праздник. В мир пришёл Спаситель, и от этой благой вести сердце каждого человека становится добрее, ибо там поселяется свет надежды как отблеск Вифлеемской звезды. А президент — разве не человек что ли?

Почему бы ему не улыбнуться людям?

Нормальное такое рассуждение.

Если не знать, что нынешнее Рождество президент встретил с семьями погибших воинов. Тех, кто в зоне спецоперации выполняли его президентский приказ и отдали свой воинский долг до конца. А вместе с ним и #жизнь.

Жёны остались вдовами, дети — сиротами. И хотя #государство устами своего руководителя обещает всем им заботу и помощь, что сможет компенсировать боль утраты? Что сгладит скорбь от потери самого близкого и родного человека?

Так что вот эта не сходящая с лица широкая улыбка на встрече с ними — а Владимир #Путин в образе «доброго дедушки» улыбался действительно много — уместна ли?

И что она призвана обозначить для широкой публики?

Какой месседж в себе несёт?

Что «всё нормально», да?

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