 

Немецкая армия устала выполнять обязанности службы спасения для страны

07.01.2024, 1:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Для устранения последствий наводнений в две федеральные земли Германии направлены солдаты бундесвера. Уполномоченная немецкого парламента по делам армии пожаловалась журналу Der Spiegel, что армию перегружают побочными обязанностями, превращают в службу спасения, из-за чего страдает основная зона ответственности — защита страны. Ева Хёгль считает, что правительство не извлекло уроков из пандемии и не привело в порядок гражданские службы спасения.


AP

Федеральные земли Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт, страдающие от наводнения, запросили помощи у бундесвера. Сообщается, что немецкая армия держит для Нижней Саксонии в готовности 10 вертолётов, которые должны будут в случае массового прорыва дамб сбросить блокирующие мешки на прорывы, также туда направлены 100 солдат. В Саксонии-Анхальте 150 солдат помогают наполнять мешки с песком добровольцам для укрепления дамб.

В бундесвере эти запросы помощи вызывают удивление, указывает Der Spiegel. Ева Хёгль, уполномоченная бундестага по военнослужащим, сказала журналу, что бундесвер «охотно и с полной убеждённостью» помогает, как в пандемию, так и при наводнении 2021 года, но «войска в настоящее время очень востребованы для выполнения своей основной задачи: защиты страны и альянса».

«Помощь на местах не является и не должна быть постоянной ситуацией. Поэтому степень, в которой бундесвер может помочь в районах сильных наводнений, должна быть тщательно изучена», — продолжает Хёгль.

По мнению Хёгль, которая представляет интересы армии, правительству стоит заняться «недостатками службы помощи при катастрофах», гражданские службы, ответственные за это, должны быть лучше укомплектованы. «Тот факт, что вопрос переадресуют бундесверу, ещё раз показывает: гражданские органы, занимающиеся гражданской защитой и оказанием помощи при стихийных бедствиях, должны стать более действенными».

Хёгль считает, что правительство в Германии не сделало выводов после пандемии коронавируса и предыдущих наводнений. Der Spiegel напоминает, что для работы в больницах и центрах вакцинации из бундесвера было привлечено около 110 тыс. служащих бундесвера, а для борьбы с летним наводнением 2013 года немецкая армия выделила 20 тыс. солдат.


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