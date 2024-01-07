 

Украина может проиграть войну России уже в этом году

07.01.2024, 1:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украине грозит поражение в конфликте с Россией уже в этом году в связи с нехваткой людей, оружия и боеприпасов, заявил в эфире LCI французский генерал и бывший член командования НАТО Жан-Поль Паломеро. Как подчеркнул генерал, разрыв между военной мощью Москвы и Киева стремительно растёт. Пока Москва наращивает военный бюджет, переводит экономику на военные рельсы и увеличивает численность армии, Украина не только не в состоянии восполнить свои материальные и людские потери, но и больше не чувствует поддержки союзников.

ВЕДУЩИЙ: Больше оружия — вот чего требует Украина. Поговорим об этом далее. Ведь у неё нет больше боеприпасов, нет людей и денег тоже нет. Может ли страна в этом году проиграть войну?

ЖАН-ПОЛЬ ПАЛАМЕРО, генерал, бывший член командования НАТО: Да-да. Заявления украинских генералов не стали сюрпризом. Некоторые могут подумать, что это похоже на крик: «волки-волки», но я так не думаю.

Мы видим, как растёт этот, если позволите, разрыв между военной мощью российских сил, которая не прекращала укрепляться… Господин Путин увеличил военный бюджет до чрезвычайно высоких значений, он поставил страну на военные рельсы. Также, что касается мобилизации, он существенно увеличил кадровый состав российской армии и укрепил военную промышленность. Кроме того, он обзавёлся союзниками, которые начинают снабжать его вооружениями. В частности, мы говорим о баллистических ракетах. Таким образом, Россия, скорее, находится на подъёме с точки зрения военной мощи. Во всяком случае, она способна продолжать вести войну высокой интенсивности в течение длительного времени.

Украина, напротив, столкнулась с невозможностью восполнить свои ресурсы. Это верно и в отношении людских ресурсов, и технических средств, и вооружений. И она больше не чувствует эффективной поддержки или, по крайней мере, чувствует снижение поддержки со стороны европейцев и США в наиболее важный для страны момент.

Дата выхода в эфир 04 января 2024 года.

 


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