Мнение: Ипотека для Лукашина

Ну вот – пришли новогодние праздники, и вместе с ними, как всегда, пришла новогодняя мода последних десятилетий – перемывать в блогах кости несчастному Жене Лукашину из “Иронии судьбы”. Уж самому Лукашину стало за 70 – но нет, не утихает к нему всенародная (но преимущественно женская) ненависть! Причем претензии к нему из года в год высказываются одни и те же:

Во-первых, баб бесит, что наш веселый хирург живет в одной квартире с мамой;

Во-вторых, их выводит из себя, что “положительный герой” мало зарабатывает.

Ну и иногда всплывает третий пункт – ПЬЮЩИЙ!

В 2019 году на вечнозеленую тему уже высказалась тяжелая артиллерия – сама Наталья Радулова:

“Ведь что такое есть этот Лукашин? (гневно вопрошает Наталья). Вот какое объявление он мог бы дать сейчас на сайте знакомств? «Врач районной поликлиники, не амбициозный, зарплата скромная. Даже в Новый год практически не имею карманных денег. Подвержен влиянию – ради «общего» дела могу легко отказаться от принципов и, например, напиться в бане, если этого захотят друзья. Возраст – под сорок. Все еще живу с мамой в одной маленькой комнате. С другой женщиной существовать на общей территории не могу – меня раздражает, когда она ходит туда-сюда. Мама не раздражает, а сексуальная партнерша раздражает. Жениться поэтому, само собой, боюсь. В любой сложной ситуации прикидываюсь дурачком. Пока женщины из-за меня выясняют отношения, сижу в сторонке, пою «Если у вас нету тети» и гадаю: кому же в конце концов я достанусь? Нормально, открыто общаться могу, только когда «выпью, разбуянюсь, расхрабрюсь».

Понятно (и я сам не раз это отмечал), что все претензии к Лукашину очевидно абсурдны. “Живет, гад, с мамой”. А какие варианты ему предложат наши фурии – взять ипотеку? Но, извините, в СССР ипотеки не было. Вступить в кооператив? Но, во-первых, в кооперативы лишь бы кого не брали, и, во-вторых, что делать в кооперативе с зарплатой участкового врача? Что еще – пойти работать в частную клинику, чтобы зарабатывать больше? Но, еще раз увы – в СССР не было частных клиник! Тогда, может быть, вспомнить завет Медведева учителям (в 1976 году!), бросить невыгодную поликлинику и “пойти в бизнес”? Но – опять увы – в СССР бизнес являлся уголовным преступлением!

Возможно, тут самая разумная ненавистница Лукашина поумерит свой пыл и миролюбиво предложит Лукашину “хотя бы снять квартиру, потому что “жить с мамой – это фи!” Но ах – и тут облом, поскольку в СССР сдача квартир в наем было редким и опять-таки уголовно наказуемым деянием!

Все эти соображения, однако, никак не примиряют публику с Лукашиным. Он “не умеет жить”, что в данном случае означает лишь то, что Лукашин всего лишь старается жить по правилам, установленным на тот момент в государстве. Выходит, что ИМЕННО ЭТО в нем и не нравится чрезвычайно широкой нынче секте “Долой Иронию!”

Таким образом, мы в этом случае имеем дело с абсолютно мещанским, глубинным, внеидеологичным, бабским, самое себя не осознающим неприятием… но не Лукашина, а Советского Союза как такового . Страны, в которой даже симпатичные и победительные герои остаются абсолютно жалкими и беспомощными в социальном смысле (2019)