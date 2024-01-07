 

Дебош устроили подростки, а не пришельцы-отморозки

07.01.2024, 0:23, Разное
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Как же велика сила внушения через СМИ! И насколько просто задурить голову человеку, коль тот «сам обманываться рад»! Не говоря уж о целой толпе завсегдатаев соцсетей, тут же клюющих на столь благодатную тему, как очередное нашествие инопланетян.

Причем не куда-нибудь, а в торговый центр Майами, где просто-напросто учинила дебош кучка подростков. Понятно, на место беспорядков срочно «высадилась» полиция. Почему же вдруг тамошние покупатели решили, что беспорядки могли быть вызваны внеземными пришельцами? Что заставило посетителей поверить, что они видели инопланетян?

В понедельник (1 января) полиция прибыла в Bayside Marketplace явно разбираться с дебоширами, устроившими там погром, а вовсе не на поиски внеземных сил. Невзирая на всю реальность происшествия, в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в РФ) быстро распространились слухи о том, что виновниками беспорядков были «инопланетяне-тени ростом 8-10 футов (2,44-3,05 м).

Пользователи интенсивно делились мнениями о произошедшем в торговом центре Майами:

— Не знаю, реальны ли слухи о пришельцах, но точно знаю, что никогда не видел столько полиции в одном месте.
— У всех есть мобильные телефоны, но ни у кого нет видео с близкого расстояния у торгового центра Майами 8-10-футового пришельца?
— Я приветствую пришельцев в торговом центре Майами!

Офицер Майкл Вега подтвердил, что никаких потусторонних существ в потасовке, в которой участвовало около 50 молодых людей, не было:

«Не было никаких пришельцев, НЛО или инопланетян. Аэропорты не закрывались, электричество не отключалось».

В доказательство этого полицейский изобразил эмодзи в виде ладони. Но это не остановило бред в Интернете. В пятницу (5 января) фразы «торговый центр Майами» и «инопланетяне в Майами» стали трендом в X. А все потому, что недавно эту тему муссировало издание Daily Star, выясняя у ChatGPT, в каких городах Великобритании наиболее вероятно вторжение инопланетян и почему. Бот заявил, что пришельцы предпочли бы Южный Уэльс и Девон, а не мегаполис:

«Если бы у инопланетян были особые предпочтения в отношении окружающей среды, они могли бы выбрать город, основываясь на его географических особенностях. Например, пришельцы с водными характеристиками могли бы выбрать прибрежный город, такой как Кардифф или Плимут».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

Ненадежный источник: РИА Fognews


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