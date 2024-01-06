Мнение: Реклама американской и русской мечты, рост уровня счастья и 85 место по самоубийствам

1. Некоторые полагают, что наше государство прилагает недостаточные усилия для рекламы русской мечты (ссылка):



…читатели слышали о так называемой американской мечте. Под этим понимается сконцентрированное выражение духовных и материальных идеалов жителей США. Мне кажется, что именно американская мечта стала мощнейшим идеологическим оружием, которое способствовало падению СССР. Нет, он рухнул, в первую очередь, под тяжестью внутренних проблем, но и влияние внешних факторов, которые разлагали общество изнутри, отрицать глупо. Более того, американская мечта до сих пор является грозным оружием несмотря на явную слабость гегемона. <…>

Так сложилось, что Америка и Россия – действительно Великие страны, которые имеют мощную идеологию. Это советскому человеку внушалось, что в США сплошь пошлые и бездуховные люди, которые ценят только одно – хороший счет в банке и готовы за это продать все, что угодно, в том числе и заложить душу дьяволу. А на деле средний американец с удовольствием поднимает флаг своей страны у себя над домом, прикладывает руку к сердцу и поет “Знамя, усыпанное звездами”, считает за честь быть офицером US Army и US Navy, клянется флагу в школе и считает свою страну самой лучшей в мире. Ах да, еще свято и искренне верит, что именно Америка светоч мира и демократии во всем мире.

С советскими гражданами все понятно. Россия изначально была страной, которая буквально пронизана мессианством. Третий Рим, народ-богоносец, оплот всех православных, соборность, народность, триединость и прочее. А потом на эту благодатную почву щедро легла идеология коммунизма и получилось то, что в биологии называется эффектом гетерозиса – увеличение способностей гибридов, полученных от чистых линий. Советскому человеку с детства пичкали, что он живет в лучшей стране мира и все остальные нам завидуют. Что СССР – первое в мире государство рабочих и крестьян, оплот всего прогрессивного человечества, которое на него взирает с надеждой. То есть с идеологией было все нормально, что у нас, что у американцев. <…>

Но как я написал выше, одной идеологией сыт не будешь. Советскому гражданину хотелось еще и многое другое – иметь хороший дом, машину, ездить на моря, покупать разнообразные деликатесы, ходить в рестораны, водить детей на развлечения, самому развлекаться. А вот с этим были большие проблемы. <…>

Только вот не знали наши соотечественники (да и не только они) всех подробностей жизни Америки. Что дом представляет хлипкую конструкцию из фанеры и гипсокартона и за него надо платить в кредит десятилетиями. Какие счета бывают от внезапно наступившей болезни. Что выучиться на нормального специалиста стоит каких-то нереальных денег. И так далее. Советские пропагандисты старались донести истину, но вот кто бы верил тогда советской пропаганде. <…>

А вот Америка в этом плане работала куда умнее и тоньше. И помогал в этом ему тогда Великий Голливуд. Кто там верил в разглагольствования политрука, парторга и другого политинформатора, когда на экране образ американской мечты. С большими домами, красивыми машинами и сексуальными девицами.

И как живет рядовой рабочий, инженер, врач (нужное подчеркнуть), а у нас что? А у нас в фильмах борются за план и ударные плавки стали. И женщины одеты как американские реднеки в лучшем случае. Именно Голливуд создал образ той Америки, которая “Гуд бай” – великой, богатой, где все имеют массу возможностей заработать миллион и красиво его потратить.

Агитация и реклама у них удалась на славу. Немало людей поддалось на их саморекламу, что Америка — это рай на земле, все хотят туда попасть, ты в Америке – поэтому и самый успешный в мире. Благодаря этому они пылесосом высасывали специалистов в различных отраслях, которые были безмерно счастливы, что попали в лучшую страну мира.

Правда многие быстро разочаровывались в Америке, которая без конкурентов уже была не та. Оказалось, что не смотря на высокие заработки структура расходов такова, что от внушительных сумм остается смешной остаток. Что за все, что воспринимается нашим человеком как данность надо платить очень много, например за ту же медицину. Что страна опасна, есть криминальные районы, куда белому лучше не забредать, на улицах куча сумасшедших и наркоманов.

Что вместо страны с христианскими и капиталистическими ценностями страна начала впадать в самые уродливые формы социализма (воукизм, BLM), социальные программы предоставляются бездельникам и люмпенам, но не работающему человеку, который оказался в трудной ситуации. А христианские ценности стремительно заменялись радужными. Людей удерживали только высокие зарплаты, правда они при практическом отсутствии нормальной страховой медицины, социальных программ и прочего зачастую превращались в тыкву. <…>

Ведь если взять любую страну мира, то окажется, что в любой стране мира можно найти величие, прогрессивность и отсталость. То, что у нас дома можно при -30 градусах мороза ходить дома – это несомненно величие. Немногие страны могут позволить себе это. И за этим стоит труд огромного множества людей. И это надо уметь, строить такие гигантские инфраструктурные проекты и поддерживать их работоспособность. Наша стран умеет проводить современнейшую инфраструктуру, покрыть огромную территориями вышками связи и обеспечить сверхбыстрый интернет по оптоволокну. <…>

У наст прекрасная боевая авиация и достойная гражданская. Может и не лучшая, но и другие страны практически не умеют выпускать самолеты всего гражданского спектра. А мы умеем.

Наш Росатом – лучший в мире. В отличие от американцев. которые растеряли все компетенции в этой сфере.

По медицине, что бы тут не говорили, тоже весьма достойно и доступно. У нас принято ругать скорую помощь, которая часами не приезжает, если у человека болит голова (!) или высокая температура (!!). Только вот пусть они вызовут скорую помощь при таких симптомах в Европе или США. Там покрутят у виска и если и пришлют карету, то от ценника больному станет только хуже. <…>

Наша страна сделал большой рывок вперед за тридцать лет. Качество жизни стало лучше, уровень зарплаты – выше, работы полно, магазины полные. При этом многие социальные программы остались. Есть доступная и неплохая медицина, доказавший на экзамене знания может учиться в ВУЗе бесплатно, имеются социальные программы для детей с детьми, выплаты родителям и так далее. <…>

Никогда мы так не жили хорошо, как сейчас. При этом мы совершенно не умеем хвалить и рекламировать сами себя. Более того, обычный россиянин склонен к вечному унынию и рефлексиям. Радоваться, хвалить свою страну – нет, это не наш метод. Наше – это страдать о виртуальной нищей бабушке, которая продает картошку (интересно, где их видели в последний раз и в каком году. Впору их в Красную книгу заносить). <…>

А нам есть, чем гордится и что показать миру. У нас люди живут в домах, к которых комфортно и зимой, и летом. Есть вода, люди сыты, имеется хорошая медицина и образование, работают социальные лифты. Закрыты базовые потребности. То, что кажется нам естественным и привычным и чего лишена минимум половина населения земли. У нас много производств и дешевые услуги. Много работы. Есть масса возможностей улучшить жизнь. <…>

У нас человек может много работать и достичь. Он не станет миллионером, но заработает на жилье, сможет построить дом, воспитать детей. У нас нет радужной пропаганды и сильны традиционные ценности. У нас просто нормальная жизнь, которая вызывает у многих зависть и истерику… <…>

Но при этом у нас это никак не рекламируется и продвигается.

Практически не снимают фильмов, где показывают величие России. Хотя это совсем несложно, достаточно взять лекала старого Голливуда. И показать, как наши десантники мочат инопланетного монстра в сорите. Или как наши ученые изобретают вакцину, которая спасает человечество…

2. Большая статья с разбором вопроса об уровне счастья в России на «Ленте.Ру». Цитирую фрагмент (ссылка):



– В России уровень счастья измеряет ВЦИОМ. По данным опросов, за последние 30 лет индекс счастья в стране вырос в 11 раз, а доля счастливых людей — вдвое. Как утверждает рейтинг, сегодня больше 80 процентов россиян счастливы. Это так?

— Первые замеры счастья в России ВЦИОМ сделал в 1992 году. Россиянам задавался вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Тогда о том, что они счастливы, заявили два процента респондентов, что вообще можно считать статистической погрешностью.

Это и неудивительно — после развала СССР, в 1990-е годы, людям приходилось выживать, осваивать новую реальность, искать новые смыслы, тогда было не до счастья. В том, что за прошедшие 30 лет уровень счастья с двух процентов, а по сути с нуля, вырос — вполне естественно. Но если более внимательно посмотреть на статус респондентов, участвовавших в опросе, можно увидеть значительную разницу в возрастных группах, то есть счастья стало больше, но не для всех.

Люди, родившиеся в период с 1910 по 1924 год, были в советские времена самым счастливым поколением. С потерей страны они потеряли смысл жизни, что радикально отразилось на их самоощущении, и их уровень счастья так и не поднялся. Но для людей, родившихся с 1945 по 1964 год, уровень счастья в 2000-х годах выровнялся и даже стал показывать небольшой рост. Счастье младшего поколения растет в периоды финансового благополучия и падает в кризисы.

Добавлю от себя, что гнаться за счастьем — идея обычно провальная, равно как и идея верить на слово тем, кто говорит о своём счастье. Вместе с тем, даже такие неточные опросы — всё же лучше, чем совсем никаких.

3. По интернету до сих пор ходят агитки, согласно которым Россия является чуть ли не мировым лидером по уровню самоубийств. И действительно, раньше уровень самоубийств был в России прискорбно высок. Однако за время правления Путина ситуация в стране выправилась, так что сейчас уровень самоубийств в России ниже, чем в половине стран Европы. Цитирую Genby (ссылка 1, ссылка 2):

Самое большое количество самоубийств в России зафиксировано в 1994 году – 61 886. Постоянное снижение наблюдается с 2001 года, когда было отмечено 57 284 случая. В 2019 году произошло 17 192 самоубийства, в 2020 году – 16 546, в 2021 году – 15 615, в 2022 году – 13 564.

13 564 самоубийств в России, это смертность 9,2 на 100000 населения. 9,2 – это 85 место в мире по числу самоубийств.

Всего 10 лет назад, Россия входила в топ 10 стран по числу самоубийств, ныне 85 место.

Конечно, некоторые скажут что ВОЗ говорит о иных цифрах, прибавляя России к самоуйбиствам все отравления. Но как говорится, все крутятся по своему. Европейский ВОЗ в отличии от всемирного этого не делает.

Евростат тоже химичит, на самом деле показывая стандартизированный показатель приведенный к европейскому эталону возрастной структуры населения. Поскольку в Европе возрастная структура населения пожилая, стандартизированный показатель будет выглядеть меньше общего коэффициента смертности населения от самоубийств. Введение европейского эталона позволяет пожилым европейским странам скрыть высокую смертность от самоубийств в Европе, снижая ее на 10-20% в сравнении с общим коэффициентом смертности населения от самоубийств. Число самоубийств в Европе скрывается, дается только стандартизированный показатель подкрученный (возрастной структурой населения) в нужную сторону.

Но даже так, Россия с 9,2 уже смотрится, как будто находится в жизнелюбивой южной Европе.