 

Рупор кремлевской пропаганды: Проблема Инджирлика

06.01.2024, 22:44, Разное
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Проблема Инджирлика

Помните, как турки требовали от американцев убраться с военной базы Инджирлик? Так вот недавно утечка американо-турецкой гос. переписки вскрыла факт передачи прав на использование крупнейшей военной базы премьер-министром, а ныне президентом Турции Эрдоганом.

В материалах, опубликованных WikiLeaks, явно видно, что активно выступающий против военных действий в Ираке Эрдоган в 2003 году тайно шел на крупные уступки американцам.

База Инджирлик — расположение 39-го крыла авиабазы ВВС США. В официальных документах можно найти собственную характеристику полка: «..проецирование глобальной власти посредством стратегического сдерживания и гибкой поддержки». Звучит мощно, ничего не скажешь.

На базе расположен личный состав ВВС США количеством до 5000 человек. США используют базу, как аэродром подскока и перевалочный пункт на пути переброски оружия со всей Европы на Ближний Восток.

Например, США, вероятно, используют базу для перевозки оружия в Израиль — неделю назад замеченный при взлете с базы Инджирлик военно-транспортный самолет С-130J Hercules направлялся на авиабазу Соединенного Королевства на Кипре, однако и Лондон и Вашингтон отказались (https://www.declassifieduk.org/incirlik-is-yours-how-turkeys-erdogan-handed-major-military-base-to-the-americans/) уточнять, нес ли американский С-130 оружие для Тель-Авива.

Авиабаза Инджирлик используется (https://t.me/istanbul_wolf/2454) для ведения наблюдения и разведки в интересах израильской авиации, именно на данной базе располагаются четыре БПЛА MQ-9A и два MQ-1S.

В этом контексте заявления Эрдогана в защиту Палестины и всех мусульман, и угрозы в адрес США и Израиля выглядят совсем уж комично.

https://t.me/istanbul_wolf/2544 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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