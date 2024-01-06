Дания отложила поставки Киеву истребителей F-16 на несколько месяцев

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В Министерстве обороны Дании заявили о том, что передача Киеву истребителей F-16 будет отложена на несколько месяцев, пишет Bloomberg. В частности, в статье указывается, что теперь самолёты планируется передать Украине ориентировочно во втором квартале этого года.



AP

В Дании передачу Киеву истребителей F-16 отложили на несколько месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на источники датской газеты Berlingske в местном Министерстве обороны.

Копенгаген должен был поставить первые шесть самолетов в районе Нового года, но вместо этого они будут переданы Украине ориентировочно во втором квартале.

В датском оборонном ведомстве, не вдаваясь в подробности, пояснили, что график поставок всегда зависел от выполнения ряда условий, среди которых — успешная подготовка украинских пилотов, а также наличие достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолётов на Украине.

Премьер-министр Дании в августе прошлого года пообещал отправить Киеву 19 истребителей F-16 в рамках усилий союзников по выделению Украине современных вооружений для нынешнего конфликта.

Как отмечается в статье, Копенгаген в настоящее время осуществляет замену своих F-16 на новые истребители F-35, однако столкнулся с задержками в получении их по графику от производителя Lockheed Martin Corp.