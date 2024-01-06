 

РФ опережает США и остальных конкурентов в гонке за господство в Арктике

06.01.2024, 21:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Изменение климата открывает путь для нового международного конфликта за господство в Арктике, который столкнёт между собой великие державы, пишет Daily Mail. При этом, как отмечается в статье, пока Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Москва благодаря своему крупнейшему ледокольному флоту опережает остальных конкурентов в гонке за доминирование в этом регионе.


AP

«Изменение климата открывает нетронутые природные ресурсы, новые торговые пути… и новый международный конфликт, в котором РФ уже побеждает», — пишет Daily Mail.

2023 год охарактеризовался серьёзнейшим всплеском глобальных конфликтов: помимо Украины, обострение напряжённости произошло на Ближнем Востоке, в Сахеле и Мьянме. Но в ближайшие годы может возникнуть новое поле битвы, которое угрожает затмить их всех, столкнув между собой, как никогда раньше, мировые державы в безумной гонке за контроль и первенство.

В то время как арктический регион сейчас претерпевает беспрецедентные трансформации из-за изменения климата, таяние льдов открывает сокровищницу ранее неиспользованных природных ресурсов, новых торговых путей и стратегического превосходства.

И неудивительно, что крупнейшие мировые военные и экономические державы Россия, Китай и США, а также другие арктические страны уже намечают свой путь к полярному господству.

Однако пока Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, РФ опережает остальных в гонке за доминирование в Арктике.

Одна из ключевых сфер, в которой лидирует Россия, — это ледокольные технологии. Ледоколы — это незаменимые инструменты для судоходства по ледяным водам Арктики, а РФ может похвастаться самым большим и самым современным ледокольным флотом в мире. Помимо этого, Москва с 2014 года вложила огромные средства в развитие военной инфраструктуры за полярным кругом, отмечает издание.

 

 


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