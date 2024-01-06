 

Что подать к столу на Рождество Христово: идеи для тех, кто ждет гостей

06.01.2024, 21:45, Новости дня
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Примерное меню на Рождество Христово:

Закуски

1. Селедка под шубой: Слоеный салат с селедкой, свеклой, морковью, картофелем и майонезом.

2. Оливье: Традиционный русский салат с вареными овощами, яйцами, мясом (или колбасой) и горошком.

3. Холодец или заливное: Желированный бульон с кусочками мяса.

4. Различные виды пирогов и пирожков с мясом, рыбой или овощами.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Основные блюда

1. Кутья: Традиционное блюдо из пшеницы или риса с маком, медом и изюмом

2. Печеный гусь или утка: Часто подаются с яблоками или картофелем.

3. Голубцы: Капустные листья, фаршированные рисом и мясом.

4. Щедрая кутья (коливо): Блюдо из зерен пшеницы, орехов, меда и мака, символизирующее память об усопших.

Изображение сгенерировано при помощи Midjourny

Гарниры

1. Вареники, традиционно начиненные картофелем, творогом или вишней.

2. Морковь по-корейски: Острая закуска из моркови с приправами.

3. Картофель в разных вариациях: Печеный, запеченный с грибами или мясом.

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com

Десерты

1. Рождественский кекс или пирог: С изюмом, цукатами и орехами.

2. Пампушки: Маленькие сладкие пирожки с начинкой.

3. Медовик: Слоеный медовый торт.

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com

Напитки

1. Компот из сухофруктов или узвар: Традиционный сладкий напиток.

2. Чай: Черный или травяной чай с лимоном и медом.

3. Квас: Слабоалкогольный напиток на основе хлеба.

Фото: Bernhard Schmerl/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

При составлении меню на Рождество Христово следует помнить о постных традициях, которые предшествуют празднику. Не забудьте также украсить стол рождественскими украшениями, свечами и зимними мотивами для создания теплой и радостной атмосферы праздника.


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