Мнение: О самом эпичном про «украинский кризис»… Тигры сцепились?

Если вдуматься — это действительно нечто эпичное. Хотя и звучит почти как анекдот.

Сейчас много идёт разговоров о том, что #Россия начала применять не только северокорейские снаряды, но и баллистические ракеты. Кто с иронией про это говорит, кто со смешанными чувствами.

Но только сейчас начала вскрываться удивительная правда насчёт военной продукции с Корейского полуострова.

Оказывается, прошлогоднее летнее контрнаступление Украины стало возможным благодаря… другой Корее — Южной. Перед наступлением страна поставила Киеву снарядов больше, чем весь Евросоюз. Это позволило ВСУ летом выпускать по 7000 артиллерийских снарядов в день, и по некоторым оценкам, это было больше, чем позволяли себе ВС РФ. Сейчас ситуация изменилась – #Россия выпускает 10000 снарядов ежедневно, а #Украина – только 2000.

В прошлом году издание WSJ сообщало, что Южная Корея только за 41 день тайно поставила более 300 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для Киева по морю и воздуху. Да и вообще, Южная Корея обладает одним из самых больших арсеналов в мире (более миллиона снарядов) и наращивает производство. Один из крупных оборонных заводов Hanwha Aerospace увеличил производственные мощности в три раза. Но не для Украины. Южная Корея хочет войти в число крупнейших мировых экспортеров оружия, возможно, отодвинув Китай. Только за прошлый год Сеул подписал оборонные соглашения на 17,3 млрд. долл. И Украина служит для него хорошим рекламным билбордом.

Но ведь эпично же — две Кореи опосредованно сцепились друг с другом в ходе украинского кризиса!

Ах, #глобализация, что ты творишь?

Ну а Европа — сдулась?

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