 

По новому ГОСТу в пельмени разрешат добавлять мяса больше, чем теста

06.01.2024, 19:33, Разное
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии приняло ГОСТ 71180-2024 «Пельмени замороженные. Технические условия».

Он приходит на замену ранее действующему ГОСТ 33394-2015 и должен способствовать радикальному улучшению материального и морального благополучия россиян.

Ключевое отличие от предыдущего стандарта – новые допустимые пропорции состава пищевого продукта. Так, производители смогут называть пельменями продукт, в составе которого объёмная доля мяса превышает долю теста. Изменились требования и к содержимому начинки. Теперь производители смогут добавлять не только мясозаменители, но и мясо механической обвалки, а также «продукт специальный, выполняющий функции мясного наполнителя».

Появление на прилавках магазинов пельменей, произведённых по новому стандарту, ожидается уже в феврале этого года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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