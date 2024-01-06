Мнение: США увязают в госдолге, американцы мечтают о диктатуре и итоги Нового Года во Франции

1. Уже десять лет, с 2013 года, размер государственного долга США превосходит размер ВВП страны. Свидетели Запада уверяют нас, что это норма: американцы богатые, могут позволить себе такую долговую нагрузку. Блогер Genby, однако, приводит несколько графиков, которые показывают, что из долговой ловушки США уже так просто не выберутся (ссылка).



Вот, например, график роста ВВП США за вычетом роста государственного долга. Видно, что набор долгов не позволяет сейчас американцам заработать достаточно средств, чтобы выйти в плюс и покрыть долги:

2. Согласно социальным опросам, американцы требуют сильной руки, они хотят усиления президентской власти вплоть до диктатуры (ссылка):



Американцы захотели диктатуры. Половина республиканцев – и больше трети демократов – хотят, чтобы их президент обходил законы и неработающие институты для реализации своей повестки. Это ожидаемая реакция на дисфункцию Вашингтона – где уже невозможно ничего добиться.

Поэтому так и хочется сломать через колено все эти институты – и работать без них. Ещё более популярным стало предложение закрывать СМИ, которые не придерживаются “американских ценностей”. Среди республиканцев это поддерживают аж 72%.

Демократы от них не отстают – именно они создают сейчас прецеденты прокурорского давления на оппонентов, с уголовными делами против Трампа. Тот же обещает в случае победы устроить “ответку” – и завести дела против самих демократов, вроде семейства Байденов.

Что ж, неудивительно. Традиционные американские демократические институты, захваченные левыми либералами завели страну в тупик, и у населения всё больше растёт желание сломать систему, а не чинить её. Кажется, мы уже наблюдали нечто подобное 100 лет назад в одной крупной европейской стране. Пожалуй, если бы я был евреем и жил в США, я бы уже вполглаза просматривал рекламу недвижимости за рубежом.

3. Во Франции, уверен, многие также хотели бы установления диктатуры, которая позволила бы разобраться с традиционным местным беспределом (ссылка):

Позитивные новости из Франции. Во Франции в новогоднюю ночь сожжено 745 автомобилей, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По сравнению с прошлым годом сожгли на 10% меньше автомобилей, отметил министр.

Диктатура, однако, имеет свойство разочаровывать своих сторонников. Если гайки во Франции затянут потуже, многие будут искренне удивлены, когда их силком потащат на ритуалы АБВГД, например.