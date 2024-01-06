 

Землетрясения в Японии: 126 человек погибли, более 500 пострадали

06.01.2024, 18:20, Разное
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Администрация префектуры Исикава в Японии пояснила о трагической участи 126 человек, погибших в результате серии землетрясений. К числу пострадавших от катастрофы также добавились более пятисот человек, которые получили различные травмы. Кроме того, еще 222 человека остаются без вести.

События развернулись в первый день нового года, когда на центральную часть Японии обрушилась серия мощных землетрясений, с самым мощным из них, достигающим магнитуды 7,6, получившим название “Землетрясение на полуострове Ното”. Эти стихийные бедствия вызвали оползни в горных районах и привели к возникновению пожаров в нескольких городах. Общее количество жертв этой серии землетрясений в Японии поднялось до 126 человек, что стало самым мощным землетрясением для этой части страны с 1885 года.

Напомним, последний раз подобное произошло в 2016 году, когда землетрясение в префектуре Кумамото унесло жизни 273 человек.


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