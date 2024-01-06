 

Россияне получат 20-дневный отпуск на Китайский Новый год

06.01.2024, 17:33, Разное
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Минтруда намерено рекомендовать работодателям предоставить 20-дневный отпуск на Китайский Новый год россиянам, которые захотят провести это время в КНР.

Соответствующая инициатива была согласована на межгосударственном уровне в рамках взаимного развития туризма.

Наиболее популярные направления для отпуска – Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Чтобы получить визу, потребуется иметь достаточный социальный рейтинг и хорошо знать китайский язык. Преимуществом станут родственники, проживающие в КНР или Сибири.

– Специально для друзей из России у нас действует ряд льготных программ. К примеру, можно купить путёвку всего за 250-300 тысяч рублей, – поясняет замминистра туризма КНР Минь Као. – Это означает, что посетить Китай смогут даже россияне, занимающиеся неквалифицированным трудом или временно не работающие. Мы рассчитывали эти цены из информации о доходах граждан РФ, любезно предоставленной Росстатом.

Заявления на визы и отпуска необходимо подать не позже, чем за 60 дней до Китайского нового года. К каждой заявке должна прилагаться копия путёвки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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