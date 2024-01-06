Мнение: США передают Украину на баланс Европы

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона и одно из первых лиц США, заявил, что денег от Соединённых Штатов Украина больше не получит. Знаменитый уроженец города Saint Petersburg выразился прямо: «у нас больше нет на это денег». Также мистер Кирби недвусмысленно заметил, что у США есть «союзники и партнёры», которые, как он надеется, Украине помогать продолжат (ссылка).

Удивляться тут нечему. В США сейчас все заняты выборами, а одна из главных предвыборных историй — стена на границе с Мексикой. Республиканцы ставят вопрос так: они соглашаются на выделение денег Украине, а демократы в обмен соглашаются перекрыть поток иммигрантов в США. Демократам, однако, подобная сделка малоинтересна — иммигранты нужны им, чтобы выиграть выборы, а пользы от Украины не просматривается более никакой. Скажу больше: демократам выгодно, чтобы республиканцы настояли на утоплении Киева, так как тогда демократы смогут технично свалить на республиканцев вину за поражение Украины. Дескать, смотрите, дорогие избиратели, мы старались помочь несчастным украинцам изо всех сил, и Украина обязательно победила бы Путина, но эти злые трамписты торпедировали наш законопроект.

Таким образом, республиканцы не хотят выделять деньги на Украину, так как это проект демократов, а демократы готовы воспользоваться ситуацией, чтобы технично снять с себя ответственность за поражение. После провала контрнаступа даже самым наивным мечтателям стало ясно, что на поле боя будущего у Украины нет, а если так, вопрос «кто будет отвечать за неудачу» становится для политиков насущным. Спихнуть вину за неудачу на другую партию, ещё и перед выборами — отличная возможность, которую было бы глупо упускать.

Что касается Европы, то там свои проблемы. Во-первых, Европа разобщена, и значительная часть европейских стран открыто выступает за скорейшее прекращение конфликта. Во-вторых, даже страны, которые на официальном уровне поддерживают Киев, на уровне элит испытывают сильное недовольство Америкой и Украиной, так как понимают, что главной жертвой конфликта стала европейская промышленность. Перерезав европейцам доступ к русскому газу и к русскому рынку, американцы поставили половину промышленников из Европы в условия, когда им остаётся или закрываться, или релоцироваться в США.

Хоть США и сломали уже большую часть европейских политиков через колено, однако условный Макрон, выступая публично за безграничную помощь Украине, вполне может договариваться за кулисами с условным Орбаном: «ты накладывай вето на все наши решения, а мы доложим в США, будто мы ничего с тобой не смогли сделать». США эту итальянскую забастовку, разумеется, отлично видят и понимают, но, как я указал выше, американцам уже всё равно. Украина уже списана со счетов, так что нет особой разницы, сдуется она через два месяца или через два года.

Кроме того, помогать Украине европейцам сложно и чисто технически. Деньги, допустим, ещё как-то можно найти, хоть для этого и придётся попотеть в залах для голосований. Однако запасы пригодной для поля боя техники уже опустошены, производить же новую европейцы разучились: производить оружие в нужных объёмах они не могут и не хотят. Кроме того, военная техника в 2024 ещё не воюет сама по себе, нужны живые солдаты на поле боя. А тут Европа ничем Украине не поможет: вопреки распространённому мифу, даже поляки совершенно не горят желанием сидеть в мёрзлых окопах под огнём русской артиллерии с медальоном Степана Бандеры в руке. Выдать же украинским военкоматам беженцев, сбежавших в Европу от мобилизации, невозможно: законы не позволяют (ссылка).

В иной ситуации законы можно было бы и подкорректировать, однако беженцы — принципиальный для современной Европы рубеж. Внутриполитическая борьба там сейчас идёт по линии «глобалисты против националистов», а высылка украинцев стала бы для местных националистов роскошным подарком. Как только первый автобус с будущими украинскими рекрутами пересечёт границу Евросоюза, националисты тут же поднимут очевидный вопрос: «если мы можем отправлять близких нам украинцев на верную смерть, почему мы не можем выслать арабов и негров в их родные страны, в которых нет никаких боевых действий, и в которых им ничего, кроме низкого уровня жизни, не грозит?».

Ответа на этот вопрос у глобалистов нет, так что ящик Пандоры они открывать не будут. Конечно, от Прибалтики можно ожидать чего угодно, там тормозов у политиков вообще нет, но даже из Прибалтики никого выслать на Украину не получится. Потому что как только местные депутаты проголосуют за соответствующий закон, украинские беженцы мужского пола немедленно переместятся через прозрачные границы в любую другую страну Евросоюза, из которой беженцев не высылают.

Таким образом, Европа неизбежно будет держать Украину на голодном пайке: возможности удовлетворительно снабжать Киев у Европы нет. Из этого следует, что Украина явочным порядком оказывается в стандартной для друзей США позиции, то есть остаётся наедине с осиным гнездом, в котором она с таким воодушевлением шерудила палкой два года назад. Полагаю, не нужно быть военным экспертом, чтобы осознать очевидное — страна с разрушенной экономикой, без значимой военной промышленности и с на две трети опустошенным озером людских ресурсов не может воевать на равных против страны, население которой в 6 раз больше, и у которой по всем значимым военным направлениям всё в порядке.

Если бы мы жили в простом мире, сейчас было бы самое время для господина Зеленского подписывать акт о капитуляции. Однако реальный мир устроен сложнее, поэтому Киев будет ещё сопротивляться неизбежному. Россия, в свою очередь, явно не намерена торопить события, так как мы на этот раз собираемся забрать свою победу за возможно более низкую цену — даже если для этого придётся вести Спецоперацию ещё год или два.