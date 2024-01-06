Ушел из жизни легенда бразильского футбола Марио Хорхе Лобо Загалло

Бразильский футболист и тренер, двукратный чемпион мира по футболу Марио Хорхе Лобо Загалло ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом пояснила газета O Globo в субботу, 6 января.

Загалло был не только знаменитым футболистом, но и преданным отцом, любящим дедушкой, верным другом, успешным профессионалом и великим человеком. Его наследие великих достижений останется навсегда в памяти поклонников футбола.

С 26 декабря житель находился в больнице в Рио-де-Жанейро, где боролся с респираторной инфекцией и многочисленными сопутствующими заболеваниями. Несмотря на все усилия врачей, он ушел из жизни.

Марио Загалло начал свою карьеру футбольного игрока в Бразилии, выступая за клубы «Америка», «Ботафого» и «Фламенго». Он также был успешным тренером, завершив свою тренерскую карьеру в 2006 году.

Этот великий спортсмен занял особое место в истории футбола, став первым, кто выиграл чемпионат мира в качестве игрока (1958, 1962), тренера (1970 год) и помощника главного тренера (1994 год).