 

Жительница США выиграла 925,4 тысячи долларов в лотерее

06.01.2024, 17:10, Разное
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Женщина из округа Маком, штат Мичиган, практикующая покупку лотерейных билетов с мужем, чуть не выбросила билет стоимостью 925,4 тысячи долларов, предполагая, что он безвыигрышный. Эту историю пишет информационное агентство UPI.

Супруги регулярно участвуют в разных лотереях, и в этот раз они решили приобрести несколько билетов, увидев, что главный приз одной из лотерей подходит к миллиону долларов. Когда они вернулись домой, жительница рассмотрела свой билет и пришла к выводу, что он не принесет им удачу. Она даже собралась выбросить его. Однако в последний момент она решила проверить билет с помощью специального приложения.

На экране появилась сумма в 925,4 тысячи долларов, и жительница подумала, что это ошибка сканера. Она решила проверить билет еще раз и была приятно удивлена, когда оказалось, что выигрыш подтвержден. Американка сообщила, что планирует потратить деньги на приобретение нового автомобиля и оставить остаток для пенсионных накоплений.


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