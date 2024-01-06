Бывший тренер сборной России Игнатьев сравнил Карпина с Жириновским

Бывший главный тренер сборной РФ Борис Игнатьев выразил свое мнение относительно нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина. Слова Игнатьева были приведены в источнике Sport24.

Игнатьев отметил, что Карпин своей прямотой и открытостью напоминает ему Владимира Вольфовича Жириновского. Он добавил, что Карпин не пытается скрывать свое мнение и говорит так, как есть.

Карпин был дисквалифицирован на два матча Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза 7 декабря. Однако одна из этих дисквалификаций была условной.

3 декабря Карпин критиковал проведение матча в сильный снегопад, заявив: “Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду”.