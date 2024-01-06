 

Рупор кремлевской пропаганды: Удивительная общность интересов

06.01.2024, 16:50, Разное
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Удивительная общность интересов

Запрещенная в РФ террористическая организация ИГ выступила с обращением в связи с терактами в Иране, за которые взяла ответственность. Этому предшествовало выступление представителя террористов, который объяснял почему следует атаковать Иран.

Точнее преамбулой выступления были слова «поддержки» палестинцам в их «джихаде» против Израиля.

Однако чем больше говорил представитель террористов тем более очевидным становилось, что ИГ на самом деле осуждает борьбу ХАМАС и его союзников и не считает её «джихадом».

Дальше-больше. Затем представитель ИГ отметил, что ХАМАС воюют не за ислам, а за Иран и что ХАМАС это часть шиитского экспансионистского проекта, который не менее опасен, чем государство Израиль.

Затронув тему «арабских правителей отступников» и враждебности шиитов к суннитам, представитель ИГ заявляет, что в этой войне группировка ставит задачу лишить Израиль всех его союзников.

На фоне этого происходят теракты в Иране, не исключено, что следующий удар ИГ «по союзнику Израиля» будет нанесен в Газе против ХАМАС.

Таким образом, оказывается, что «союзниками Израиля», с точки зрения ИГ, являются именно те, с кем Израиль ведёт сейчас войну и вот против них и должны проводиться операции.

Удивительная общность интересов.

(с) К.Семенов

Ничего удивительного тут нет, учитывая, что Израиль открыто поддерживал террористов в юго-западных районах Сирии в рамках операций своих спецслужб.
О прямой связи ИГИЛ с США в свое вреемя прямо заявляли и лидеры Талибана и бывший президент страны Хамид Карзай, которого сами же США и поставили во главе страны.
Вся эта грязь связанная с управлением ИГИЛ хорошо описана в книге Макса Блюменталя "Управление дикостью". Так что ничего нового.

Источник: Colonel Cassad


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