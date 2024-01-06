 

Режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления

06.01.2024, 15:59, Разное
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В субботу, 6 января, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов объявил о введении локального режима Чрезвычайной Ситуации (ЧС) в подмосковном Подольске, микрорайон Климовск. Причиной этой меры стали прорывы отопительных труб на фоне сильных морозов, что привело к полной отсутствии отопления в этом районе.

Глава города сообщил, что аварийные бригады работали ночью, но из-за низких температур система отопления замерзла, что вызывает появление прорывов как на магистральной линии, так и в домах. Из-за длительного отсутствия отопления во многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск был объявлен локальный режим ЧС, который начал действовать с 5 января.

Тем не менее, был запущен резервный котел после аварии, и он функционирует в нормальном режиме. Работы по ремонту второго котла продолжаются.

Для обеспечения жителей Климовска теплом, организованы пункты обогрева в ДК «Машиностроитель» и в здании гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции. Специалисты различных ведомств работают над скорейшим решением проблемы.


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