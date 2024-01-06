 

Американский авианосец “Gerald Ford” вместе с его впечатляющей ударной группой завершил свою операцию

06.01.2024, 15:59, Разное
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Американский авианосец “Gerald Ford” вместе с его впечатляющей ударной группой завершил свою операцию и покинул Средиземное море, как пишет шестой флот США на своем официальном веб-сайте.

В официальном заявлении отмечается, что “Авианосец Gerald Ford успешно прошел через Гибралтарский пролив, завершив этап миссии в Средиземном море”. Помимо авианосца, также акваторию покинула ударная группа, которая сопровождала его в течение операции.

Следует отметить, что начиная с июня, корабль выполнял различные операции и учения в зонах ответственности Европейского командования США и Африканского командования США. Капитан авианосца Рик Берджесс подчеркнул, что моряки продемонстрировали передовые технологии корабля и “прекрасно справились с задачами” во время своего пребывания в Средиземном море.


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