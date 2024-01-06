 

Американских журналистов возмутила секретная госпитализация главы Пентагона на фоне обострения конфликтов в мире

06.01.2024, 15:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу из-за осложнений после плановой хирургической операции, однако информация об этом появилась только в пятницу вечером, пишет Fox News. Подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США, говорится в статье.


AP

Министр обороны США Ллойд Остин ещё 1 января попал в больницу, однако новость о его госпитализации появилась лишь в пятницу, пишет Fox News.

По имеющейся информации, глава Пентагона, который был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой хирургической операции, уже идёт на поправку.

Между тем подобная секретность вызвала негодование у журналистов, освещающих деятельность оборонного ведомства США.

В частности, Ассоциация прессы Пентагона направила письмо пресс-секретарю Минобороны Пэту Райдеру и помощнику Остина Крису Мигеру, в котором говорится следующее: «Тот факт, что он (Ллойд Остин. — ИноТВ) находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида уже четыре дня, а Пентагон только сейчас, поздно вечером в пятницу, предупреждает об этом общественность, является возмутительным».

В письме также отмечается: «В то время, когда растут угрозы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке, а США играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности в войнах в Израиле и на Украине, особенно важно, чтобы американское общество было осведомлено о состоянии здоровья и о способности главы оборонного ведомства принимать решения».


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