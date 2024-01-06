В Белом доме зреет вражда между представителями администрации Байдена

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Один подиум тесен для двоих: источники в правительстве рассказали Axios о напряжённых отношениях между пресс-секретарём Белого дома Карин Жан-Пьер и координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кёрби. Они вынуждены вместе отвечать на вопросы журналистов — он освещает международную повестку, она отвечает за внутреннюю политику, — однако оба недовольны таким непривычным распределением обязанностей.



AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кёрби делят один подиум, однако за кулисами у них напряжённые отношения, рассказывает Axios со ссылкой на источники в правительстве. Причиной разлада стало количество времени, в течение которого каждый из них отвечает на вопросы представителей прессы.

Джон Кёрби считается любимчиком Байдена и освещает международные вопросы, тогда как Карин Жан-Пьер отвечает за внутреннюю политику. После начала конфликта в секторе Газа координатор по стратегическим коммуникациям начал всё чаще появляться на подиуме Белого дома. Он получил больше влияния на общественность и тесно общается с президентом, сопровождая его в том числе во внутренних поездках.

Некоторые источники утверждают, что Жан-Пьер с самого начала настороженно относилась к разделению обязанностей с Кёрби. Хотя официально он не претендует на место пресс-секретаря Белого дома, в частных разговорах он говорил о таком желании. При этом Карин Жан-Пьер надеется оставаться на этой должности во время и после выборов.

Необычное партнёрство вызывает раздражение обеих сторон. Согласно стандартной процедуре, выбор журналистов, которые зададут вопросы гостям подиума, остаётся за пресс-секретарём. Кёрби говорил о недовольстве таким положением вещей, в то время как некоторые помощники Белого дома видят в приверженности традициям неуверенность Жан-Пьер.

Многие бывшие и действующие сотрудники администрации Байдена считают, что назначение двоих человек на одну по сути должность несправедливо по отношению к ним обоим. Это осложняет и без того тяжёлую работу Жан-Пьер, которая до этого не занималась такими серьёзными темами. С приближением трудной президентской гонки, однако, Белый дом советует забыть о вражде и прийти к согласию, пишет Axios.