 

Правительственный фонд ЕС выделил КПРФ и ЛДПР 62 млн евро «на развитие СМИ оппозиционных парламентских партий»

06.01.2024, 15:33, Разное
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Организация «Фонд поддержки демократии в масс-медиа», финансируемая Еврокомиссией и отчитывающаяся перед Европарламентом, выделила 62 млн евро российским оппозиционным партиям КПРФ и ЛДПР для развития их СМИ.

Теперь они смогут значительно усилить давление на режим через партийную прессу, ожидают в Брюсселе.

Средства были перечислены на счета российских партий ещё в конце ноября, следует из отчёта Фонда за 2023 год. Транзакции не подпали под санкции – утверждённые ещё в 2022 году правила предусматривают исключение для переводов «оппозиционным и независимым гражданским организациям с целью прямого финансирования их деятельности в интересах демократии». Официально заявленная цель переводов: «развитие СМИ оппозиционных парламентских партий в Российской Федерации».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на XVI съезде Европейской народной партии сказала:

– Для любого диктатора нет ничего страшнее, чем либеральная демократия. Именно поэтому мы решили помочь Либерально-демократической партии России.

– Что же касается коммунистов, то они выступают ситуативными союзниками Европы – это крупнейшая оппозиционная сила в Государственной думе, – приводится в отчёте комментарий нынешнего главы фонда, экс-замглавы МИД Венгрии Бартоша Шабо.

В ЛДПР уже подтвердили, что взяли деньги, но заверили, что согласовали это «и с товарищами из парламента, и с кем надо из органов». Обязательства перед ЕС партия тоже выполняет – с декабря в её партийной прессе вышло не менее десяти статей с критикой президента. В них Путина обвиняют в том, что он «недостаточно Путин» и действует слишком мягко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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