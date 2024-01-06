Мнение: Незакрытые гештальты

В новогодние праздники и в канун Рождества многие люди задумываются, как бы закрыть гештальт, даже если не знают такого слова.

Незакрытый гештальт – это какое-то дело или какие-то отношения, которые требуют завершения.

Требуют – это буквально.

Многие писатели-классики нам сообщали, что их преследуют персонажи недописанных произведений, математики рассказывали, что их насилуют теоремы, за доказательства которых они взялись, но не смогли завершить начатое. То же самое пишут художники про незавершенные картины, композиторы – про незаконченные пьесы.

Люди искусства и науки хорошо знакомы с этим явлением, но знакомы и другие.

Недосказанное и невысказанное мучает человека, как будто душит его своими цепкими лапками.

Подвешенная ситуация раскачивает его так, будто это он подвешен и раскачивается, а не ситуация.

И очень многие люди не осознают, что их мучает незавершенный гештальт, но мучаются так же, просто не знают, что их так гнетет, что их преследует, что им не дает спать. Они что-то начали и бросили, они постарались вытеснить это из плана сознания, и у них получилось, однако незавершенное дело, став безликой тенью, все равно продолжает на них давить. Только теперь еще сложно осознать причину плохого самочувствия.

Все это типичные полевые процессы.

В отличие от сорняков, которые уменьшаются и высыхают без внимания, висяки, если и уменьшаются, то мало. Иногда они превращаются в юркие хвосты, и преследуют человека как его долги, иногда висят над душой как дамокловы мечи или гильотины, иногда кусают его как живые щипцы. Иногда выглядят как узлы, которые не распутать.

Везет Пушкину, Толстому и другим писателям, которых их незакрытые гештальты не душили, а диктовали им продолжение гениальных произведений. Бывает иногда, что незавершенные дела настолько заряжены энергией и готовы к завершению, что буквально делают себя сами. Вы откладываете что-то приятное, пытаясь сначала доделать неприятное, и вот ваши руки сами собой тянутся и доделывают начатую приятную работу, как будто это и не они, а работа себя доделывает сама при небольшом участии ваших рук.

“Заряжены энергией и готовы к завершению” – это значит, что есть мотивация, сложился образ и результата и процесса работы, есть все, кроме непосредственной реализации. В таком случае реализация действительно напрашивается сама.

Куда хуже ситуации, когда ни сил, ни желания доделывать дело нет, нет понимания, как его завершить или нет возможности завершить, как бывает, например, с отношениями, в которых вас бросили, а у вас все заряжено на их продолжение и вы мотивированы, или с работой, с которой вас выгнали, не дав завершить очень важный для вас проект, или с ремонтом, который страшно хочется доделать, но нет денег, примеров можно привести много.

Все незавершенные гештальты мучают человека по-разному, но мучительны все и уровень мучений зависит от размера гештальта, от того сколько туда уже вложено энергии, и от его положения в системе приоритетов, насколько он важен и насколько связан с другими ценностями.

Гештальт – психологическое словечко, которое не значит ничего особенного, просто “образ” или “сложившийся образ”. Платон называл нечто подобное “эйдос” и считал это первопричиной всех вещей. Деятельность человека так устроена, что он не может ничего делать, не имея хоть какого-то образа в голове. Он может не осознавать и не формулировать для себя, какой эйдос у его действия, но этот эйдос или гештальт будет.

Закрываются гештальты по-разному.

Некоторые дела нужно реально завершить, некоторые достаточно завершить символически, а некоторые висяки надо перевесить в шкаф, к скелетам, чтобы не висели над головой, а ждали своего часа в специальном шкафу.

Все незакрытые гештальты – поглотители энергии, многие портят настроение или заставляют прибегать к помощи иллюзий и выстраивать воздушные крепости. Чтобы разобраться с ними, их нужно сначала осознать, потом рассортировать, чтобы от каждого сорта избавляться отдельно.

Проще всего кажется символическое завершение, но это не всегда так.

Во-первых, символически завершать можно далеко не все гештальты. В0-вторых, символическое – не значит понарошку, как думают некоторые, и тем более не значит тяп-ляп.

Например, многие пытаются символически закрыть любовный гештальт, написав письмо бывшему любимому с признаниями или претензиями и кинув это письмо в огонь. Вы наверное знаете такой способ “облегчения”? Это как раз попытка символически закрыть любовный гештальт: высказаться, но не грузить человека и не позориться перед ним и перед всеми, кому он покажет или перескажет это письмо.

На самом деле это часто приводит к обратному эффекту. Вы формулируете признания или претензии, вкладывая в гештальт еще больше энергии, подращивая его вместо того, чтобы уменьшить или закрыть. Хотя вы и сожгли письмо, но вы все равно нуждаетесь в обратной связи, вы хотите получить ответ на свои вопросы, не от человека, так хотя бы от себя самих, поэтому ищете этот ответ, думаете, гештальт держит ваш фокус и не отпускает ваши мысли.

То же самое касается стремления высказаться и выплеснуться подругам, друзьям. Это тоже попытка символически закрыть гештальт. Подругам неосознанно делегируется роль заместителей того, к кому обращаются претензии и признания. Как в групповой драматерапии, например в расстановках, которые нынче в моде. Их спрашивают: “Ну почему?” “Ну как так вышло?” “Что я сделал не так?” А они должны отвечать как бы от лица ответчика или от лица судьи. Символический ответчик оправдывается и признает вину или суд выносит ему строгий приговор. “Он пожалеет!” или “Она еще прибежит, будет в ногах валяться!” или “Лучше она себе никого не найдет!” и гештальт кажется символически закрытым. Но нет.

Дальше истец ждет либо исполнения приговора, либо реализации всех тех признаний, которые получил от заместителя. А гештальт от этого растет вместо того, чтобы завершиться.

Посвящение третьих лиц в курс дела иногда открывает дополнительный гештальт. Теперь нужно им доказать что-то, нужно реабилитироваться, нужно компенсировать свой слив. Вместо спасительного переключения на другие дела, происходит обратное.

Нужно хорошо понимать, в чем состоит символическое завершение гештальта, чтобы правильно выбирать символические сценарии.

Вечером сегодня, в канун перед Рождеством, рассмотрим несколько сценариев, которые помогают символически завершить гештальты.

А пока приведите примеры, как вам удавалось выйти из отношений, которые фактически закончились, но продолжались в вашем поле, то есть мучили вас, вызывали у вас вопросы, сомнения, требовали действовать или постоянно размышлять. Это могут быть не только любовные гештальты, но и отношения с бывшими друзьями, с бывшими коллегами, начальством и кем угодно. Удавалось ли завершить такие гештальты как-то?