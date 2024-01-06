Рупор кремлевской пропаганды: Потому что не надо плавать через Красное море в Израиль

Датская судоходная компания Maersk снова отказалась отправлять суда через Красное море и перенаправляет их через другие маршруты. И это несмотря на развернутые корабли США и НАТО, которые обещали защитить судоходство в Красном море от хуситов. Хватило всего нескольких удачных попаданий дронов и ракет, чтобы несмотря на все грозные заявления США и ультиматумы хуситам, считающие деньги судовладельцы решили не рисковать, проигнорировав заверения Вашингтона.

Тем самым хуситы продемонстрировали, что их слова и угрозы более весомы и что США они не бояться.

Теперь ход за США – молча обтекать, делая вид что все нормально или же начать удары по Йемену без какой-либо очевидной стратегической выгоды, так как атаки на суда в Красном море эти удары не остановят, тем более, что Йемен бомбили с 2015 года и что-то победы над хуситами это не принесло.

Пока что хуситы заявили, что любая страна, которая будет помогать США в Красной море подвергнет опасности свои суда проходящие через Красное море, потому что они будут считаться законными целями для атак хуситов.

—