Найдены клетки мозга, отвечающие за переедание

Американские ученые, представляющие Университет Калифорнии в Сан-Франциско, провели исследование на мышах с целью выявления сенсорно-моторной связи между мозгом и желудком.

В ходе эксперимента было установлено, что в тот момент, когда грызуны поглощают еду, жир, сахар и искусственные подсластители активируют PRLH-нейроны, в то время как на воду подобная реакция отсутствует. Когда мыши начинают есть, PRLH-нейроны подают мозгу соответствующий сигнал и он дает команду на снижение скорости поглощения пищи, в то время как GCG-нейроны реагируют чуть позже, примерно через минуту после начал трапезы. Стимуляция GCG-нейронов лазером заставляла грызунов думать, что они сыты, в результате чего они ели меньше.

Отметив, что данные о работе групп нейронов на животной модели нельзя полностью перенести на человеческую, врач-эндокринолог Lahta Clinic Ксения Соловьева подчеркнула: «К физиологическим аспектам регуляции голода и насыщения у человека добавляется когнитивный». У переедания, уточнила эксперт, много причин – от генетических, до психологических, заключив, что непосредственно во время обжорства человек не контролирует свое поведение, но после этого его накрывает чувство стыда.