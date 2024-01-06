Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с новым видом мошенничества

Как сообщает РБК, в последнее время пользователи онлайн-кинотеатров все чаще жалуются на то, что вместо подписки на соответствующий ресурс получают курсы от «инфоцыган».

Пытаясь оформить подписку на онлайн-кинотеатр на скидочных сайтах, пользователи перенаправлялись на сайт курсов информационного бизнеса, где, оставляя свои данные, вносили символическую сумму в размере одного рубля, но в итоге получали подписку на услуги коучей.

Представитель онлайн-кинотеатра «Иви» уточнил: «Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы». Минимизировать риск попасться на такую схему мошенничества можно за счет использования исключительно официальных ресурсов онлайн-кинотеатров и путем проверки их точного адреса через поисковые системы.