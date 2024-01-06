 

Пересильд рассказала о бедном детстве и бандитских разборках

06.01.2024, 13:35, Новости дня
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Юлия Пересильд в одном из интервью поделилась детскими воспоминаниями и другими интересными фактами из своей биографии. Звезда российского театра и кино родилась во Пскове и детство свое не может назвать радужным и спокойным. По словам актрисы, по фактуре оно напоминало сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте” (2023).

Возможно, жестокости было меньше, но общее впечатление от фильма напоминает ей непростую жизнь в 90-х. Свое детство Юлия Пересильд описала так:

“Жили бедно, плохо, тяжело.
Я много читала, потому что не было телевизора до 14 лет. Выросла на улице среди пацанов”.

При этом Пересильд отметила, что ей очень бы не хотелось, чтобы нынешнее поколение хоть как-то сталкивалось с подобными трудностями. Юлия сказала, что в ней не сформировалась внутренняя потребность заявлять о необходимости проходить то, что прошла она.

Также звезда кино рассказала о своей страсти к пению. Как выяснилось, еще в детстве она устраивала домашние концерты. Чаще всего – перед зеркалом в ванной, запершись на замок. Репертуар у девочки был весьма специфический. По словам Юлии Перисильд, она любила петь попсовые композиции. Особенно ей нравились песни Аллы Пугачевой.

Был у актрисы и опыт выступления в ресторанах. Благодаря этому она смогла научиться общению с людьми из самых разных социальных ниш. Даже с бандитами. Хотя это было очень небезопасно.

Юлия Пересильд вспомнила ситуацию, когда ей пришлось покидать ресторан в платье через черный выход. Как только женщина двинулась с места, за ней побежали. Юлия еле успела прыгнуть в машину такси. Такие события прошлого здорово развили у артистки интуицию.

Также в интервью на ютуб-шоу “Света вокруг света” Юлия Пересильд заговорила об участии дочери в сериале “Слова пацана. Кровь на асфальте” и о последствиях этого достижения для девочки.


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