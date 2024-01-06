Они находятся на нашем шельфе – Россия заявила о своих правах на Фолклендские острова

Институт географии РАН опубликовал обновлённую карту континентального шельфа России, границы которого впервые достигли юго-западной части Атлантического океана.

В ближайшее время Москва официально объявит в ООН о своих правах на ряд территорий, в том числе на Фолклендские острова.

– Научно доказано, что от побережья Камчатки тянется на юго-восток гигантская Морская русская равнина, которая доходит почти до Антарктиды. Исследования продолжаются, но пока могу сказать одно точно – Фолкленды наши, так как находятся на нашем шельфе, – рассказал профессор РАН, пожелавший остатьяс анонимным.

После уведомления членов ООН о своих новых границах, Россия планирует направить требования Великобритании и Аргентине незамедлительно вернуть Фолклендские острова. Если Лондон и Буэнос-Айрес откажутся выполнить предписание, Москва подаст иск в Стокгольмский арбитраж.

– Есть научный факт, есть международное право. Если британцы и аргентинцы не выполнят свои обязательства, то мы ещё потребуем от них компенсировать упущенную выгоду – Россия могла уже несколько столетий получать прибыль с этих территорий, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

До конца января Учёный совет РАН определит новое название Фолклендских островов. По информации «Ведомостей», архипелаг могут назвать в честь видных отечественных государственных деятелей.

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