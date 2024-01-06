 

Они находятся на нашем шельфе – Россия заявила о своих правах на Фолклендские острова

06.01.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Институт географии РАН опубликовал обновлённую карту континентального шельфа России, границы которого впервые достигли юго-западной части Атлантического океана.

В ближайшее время Москва официально объявит в ООН о своих правах на ряд территорий, в том числе на Фолклендские острова.

– Научно доказано, что от побережья Камчатки тянется на юго-восток гигантская Морская русская равнина, которая доходит почти до Антарктиды. Исследования продолжаются, но пока могу сказать одно точно – Фолкленды наши, так как находятся на нашем шельфе, – рассказал профессор РАН, пожелавший остатьяс анонимным.

После уведомления членов ООН о своих новых границах, Россия планирует направить требования Великобритании и Аргентине незамедлительно вернуть Фолклендские острова. Если Лондон и Буэнос-Айрес откажутся выполнить предписание, Москва подаст иск в Стокгольмский арбитраж.

– Есть научный факт, есть международное право. Если британцы и аргентинцы не выполнят свои обязательства, то мы ещё потребуем от них компенсировать упущенную выгоду – Россия могла уже несколько столетий получать прибыль с этих территорий, – написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

До конца января Учёный совет РАН определит новое название Фолклендских островов. По информации «Ведомостей», архипелаг могут назвать в честь видных отечественных государственных деятелей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Некомфортная галактика

08.01 / Атласные юбки остаются в моде и зимой: как и с чем носить трендовую вещь в холодный сезон 2024

08.01 / Мнение: КРОВЬ ИЗНОСА (довоенная антиутопия)

08.01 / Стрижка “китти” – свежий тренд 2024 года: особенности и самые модные модели “кошачьей” прически

07.01 / Асимметричный подол – свежий тренд зимы 2023: как вписать модные наряды в свой образ

07.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Рост цен на доставку контейнеров морем

07.01 / Мнение: Надо учитывать, что Запад некомфортен

07.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Це будет шок

07.01 / Мнение: Атомная игла России: как ядерная триада, строительство АЭС и ядерное топливо поднимают наш ВВП

07.01 / Блогер оказался под следствием из-за оскорбления русских девушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика