Создана бактерия, способная поглощать CO2

Группа немецких ученых, представляющих Институт Макса Планки, разработала метод, позволяющий улавливать молекулы CO2 из воздуха и преобразовывать их в другие молекулы.

Естественный биохимический метод, получивший название «цикл THETA», обладает более высокой степенью эффективности, чем фотосинтез, и состоит из целого ряда шагов, направленных на превращение CO2 в такой продукт, как Ацетил-КоА. В отличие от фотосинтеза, новый метод, основанный на действии фермента, обладающего способностью эффективно связываться с CO2 и катализировать его превращение в другие химические соединения, улавливает CO2 из воздуха независимо от наличия света.

Полный 17-ступенчатый цикл слишком сложен для одноклеточных бактерий, в связи с чем ученые разбили процесс на три управляемых модуля, а следующая задача заключается в том, чтобы объединить все этапы в своеобразную миниатюрную фабрику, синхронизировав их с естественным метаболизмом бактерии.