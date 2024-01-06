 

Создана бактерия, способная поглощать CO2

06.01.2024, 13:05, Разное
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Группа немецких ученых, представляющих Институт Макса Планки, разработала метод, позволяющий улавливать молекулы CO2 из воздуха и преобразовывать их в другие молекулы.

Естественный биохимический метод, получивший название «цикл THETA», обладает более высокой степенью эффективности, чем фотосинтез, и состоит из целого ряда шагов, направленных на превращение CO2 в такой продукт, как Ацетил-КоА. В отличие от фотосинтеза, новый метод, основанный на действии фермента, обладающего способностью эффективно связываться с CO2 и катализировать его превращение в другие химические соединения, улавливает CO2 из воздуха независимо от наличия света.

Полный 17-ступенчатый цикл слишком сложен для одноклеточных бактерий, в связи с чем ученые разбили процесс на три управляемых модуля, а следующая задача заключается в том, чтобы объединить все этапы в своеобразную миниатюрную фабрику, синхронизировав их с естественным метаболизмом бактерии.  


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