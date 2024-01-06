 

Санкции не помешали Кремлю обновить вооружение российской армии

06.01.2024, 12:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные ограничения не смогли остановить модернизацию российской армии и наращивание военного производства, признаёт Europe 1. За год РФ построила почти столько же танков, сколько получил Киев, а приоритетом пользуются БПЛА, которые сложно нейтрализовать.


AP

Несмотря на санкции, Москва нашла способ поддержать экономику и нарастить военное производство, пишет Europe 1. Российская армия получила более 1500 танков и 20 тыс. дронов благодаря поддержке дружественных стран.

Кроме того, в 2023 году в РФ построили 600 новых танков — почти столько же за это время поставил Киеву Запад. На опубликованных украинскими СМИ изображениях со спутника ясно видно, как расширяются и появляются промышленные объекты на российской территории, главным образом рядом с Байкалом и на Урале.

Приоритетным направлением для производства Кремль выделил беспилотные боеприпасы «Ланцет» и дроны компании ZALA, которые особенно сложно нейтрализовать. В последнее время их постоянно используют перед обстрелами, чтобы вывести из строя украинскую систему ПВО. 


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