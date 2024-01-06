 

Установлена связь между качеством сна и когнитивными способностями

06.01.2024, 11:55, Разное
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Как сообщает издание Neurology, люди в возрасте от 30 до 40 лет, испытывающие проблемы со сном, со временем часто сталкиваются с проблемами в когнитивной сфере, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Калифорнии в Сан-Франциско.

В ходе исследования, а наблюдения за 526 добровольцами велись в течение 11 лет, было установлено, что средний показатель дефрагментации сна составил 19%, причем ученые скорректировали результаты с учетом возраста, пола и образования. Выяснилось, что степень риска ментальных нарушений у людей, испытывающих проблемы со сном, почти в два раза выше, чем у тех, кто спит достаточно крепко.

Ученые отмечают, что накопление симптомов болезни Альцгеймера происходит постепенно, на что могут потребоваться десятилетия, в связи с чем четкое понимание корреляции между сном и когнитивными способностями на ранней стадии крайне важно для максимально оперативного принятия мер по профилактике и лечению.      


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