 

Всё больше жителей империи предпочитают натуральный обмен

06.01.2024, 11:33, Разное
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Старая добрая традиция натурального обмена становится всё более востребованной у жителей империи. Юбилейный двухсотый пункт, где каждый желающий может обменять свою не очень нужную вещь на более нужную, открылся в Вятке*.

Заведение распахивает свои двери в 8 утра и запирает их в 8 часов после полудня. Разрешено торговаться и обменивать любые товары без ограничений. Так, намедни холоп Иванов принёс сразу несколько пуховых перин и получил взамен ящик сорокаградусного пойла, а жена холопа Степанова обменяла сарафан, сшитый лучшими кудесниками Маньчжурии, на новый отечественный смартфон «Репка». Нередко бывают ситуации, когда посетителю не удаётся сразу заполучить желанную вещь. Тогда, пройдя пять кругов обмена, он всё же добивается цели.

Посетители пунктов натурального обмена благодарят государя за возможность всегда пребывать в хорошем расположении духа.

«Это очень удобно. Зарплату не каждый месяц платят, а по барской милости, деньги постоянно съедает галопирующая инфляция, а натуральный обмен – прогрессивная технология. В других странах пока такой нет», – заключил холоп Васькин, обменявший самовар на 6 кусков мыла.

* бывший Киров  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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