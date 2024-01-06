Ушла из жизни звезда фильма “Мэри Поппинс”

В Лос-Анджелесе в доме престарелых ушла из жизни американская актриса Глинис Джонс, которая за свою жизнь сыграла более сотни ролей в фильмах и сериалах. Более всего она была известна по персонажу миссис Виннефред Бэнкс в фильме “Мэри Поппинс” (1964).

Также актриса сыграла одну из главных ролей в известной романтической комедии Джона Тертелтауба “Пока ты спал” (1995) с участием Сандры Буллок и Билла Пуллмана. В ее фильмографию входят такие киноленты как: “Вокруг света за 80 дней” (1956), “Дорогая Бриджит” (1965), “Ньюки” (1993), “Суперзвезда” (1999) и другие. В 1973 году Глинис Джонс была награждена премией Тони и премией Драма Деск за лучшую женскую роль. В 1998 году ее удостоили награды Легенды Диснея. Причины смерти актрисы устанавливаются.

Также недавно появилась информация об уходе еще одной зарубежной звезды. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, 6 января в авиакатастрофе погиб актер

Кристиан Оливер, известный по фильмам “Спиди Гонщик” и “Валькирия”.

Актер и две его дочери 10 и 12 лет летели на частном самолете в районе Карибов. Недалеко от острова Петит-Невис самолет упал в воду и разбился. Никто из присутствующих на борту, включая пилота, не выжил. Всех поразил тот факт, что за несколько часов до трагедии звезда сериала “Восьмое чувство” выложил неоднозначный пост на своей странице в социальной сети. Кристиан Оливер передал привет “откуда-то из рая”.