Мнение: О жалком лепете Рамзана Кадырова… Сдал назад и сдал своих?

Вот так и померкла слава несгибаемого лидера, который никогда не извиняется сам, но принуждает перед собой извиняться всех. Иногда и по несколько раз.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров очень быстро взял назад свои слова насчёт обмена украинских пленных на снятие санкций с лошадок и семьи. Кто-то, видимо, крепко настучал ему сверху. Да так, что мало не показалось.

Короче, послышался жалкий лепет грозного Мехк-Да из Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после разгоревшегося скандала прокомментировал своё предложение освободить украинских пленных в обмен на снятие санкций с его семьи и лошадей. Напомню, что ранее, по сообщению ряда российских информагентств, во время визита в республику комментатора прокремлёвских СМИ американца Скотта Риттера чеченский лидер передал ему список украинских военнопленных, находящихся в республике и предложил размен.

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [областях]. Передаю нашему гостю [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чём не повинных людей, лошадей, кроме меня, […] то мы этих людей отдадим», — цитировало ТАСС слова Рамзана Кадырова.

Это заявление страшно возмутило российских турбопатриотов и «военкоров». Например, журналист «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что глава Чечни «затеял сомнительный торг», а ТГ-канал «Военкор Котенок» назвал такое предложение «жонглированием живым товаром».

После этого Рамзан Кадыров спешно опубликовал второй пост, уже по итогам встречи со Скоттом Риттером. Там он назвал своё предложение «толстым троллингом» и добавил, что санкции никак не мешают жить его родственникам. «Я заведомо знаю, что для руководства #США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков… Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», — говорится в публикации.

Хотя Рамзан Кадыров не впервые признаётся в «троллинге», эти его слова действительно выглядят неуклюжей попыткой как-то оправдаться и перед патриотической общественностью, и перед Кремлём. Причём первое, похоже, для него уже более важно, чем второе. В конце концов, #Кремль давно привык к эпатажным выходкам своего enfant terrible. А вот «турбопатриоты» прямо на глазах становятся значимой силой с которой приходится считаться всем.

И даже тому, кто твердит регулярно Аллах акбар и Ахмат — сила.

На Аллаха надейся, но сам не плошай, дон?

Кого ещё блогеры заставят извиняться?

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