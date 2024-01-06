Установлена связь между глубокими морщинами на лбу и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Как сообщает издание Lancet, китайские ученые провели исследование с целью выяснить, действительно ли глубокие морщины на лбу могут выступать в качестве своеобразного сигнала о проблемах в сердечно-сосудистой системе.

Установлено, что у тех, кто имел морщины глубиной в два или три балла по специальной шкале, степень риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний была в десять раз выше по сравнению с теми, у кого морщины были достаточно мелкими.

Эксперты отмечают, что глубокие морщины на лбу представляют собой объективный независимый маркер, четко указывающий на высокую степень риска сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя поставить первичный диагноз.