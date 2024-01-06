Врач назвал проблемы со здоровьем, которые указывают на гормональный сбой

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06.01.2024, 10:08, Разное
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Эндокринолог Степан Шупарский, в интервью Пятому каналу, подчеркивает важность понимания того, как гормональные нарушения могут повлиять на наше здоровье. Одной из самых распространенных проблем, связанных с этим, является дисфункция щитовидной железы. Он говорит, что первым симптомом гормонального дисбаланса может быть упадок сил, который свидетельствует о снижении работы щитовидной железы и ухудшении функций надпочечников.

Кроме того, доктор называет ряд других признаков и проблем, которые могут указывать на гормональные сбои:

1. Сбой менструального цикла.
2. Снижение либидо.
3. Ухудшение состояния кожи и волос.
4. Перепады настроения и депрессия.
5. Нестабильное артериальное давление.
6. Нарушения сна.
7. Колебания веса, включая резкий набор веса, скопление жира в области живота или внезапное похудение.

Что же может вызвать гормональный дисбаланс? Частой причиной является несбалансированное питание, особенно связанное с диетами для похудения, которые могут лишать организм необходимых белков и жиров, необходимых для поддержания нормального гормонального баланса. Кроме того, стресс, чрезмерные физические нагрузки, возрастные изменения и некоторые заболевания, включая опухоли, могут также стать причинами гормональных сбоев.


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