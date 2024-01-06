Сектор жилищного строительства завершил 2023 год новыми рекордами

Сектор жилищного строительства завершил 2023 год новыми рекордами как по объемам ввода жилья, так и по площадям запущенных проектов. Эти достижения создали надежный задел, способный поддерживать высокие темпы развития отрасли в следующем году.

Однако важным вопросом для жилищного строительства в 2024 году станет судьба льготных ипотечных программ, ограничение которых может повлиять на объемы ввода многоквартирных домов в будущем. Если спрос на жилье начнет снижаться из-за сокращения программ поддержки, застройщики могут столкнуться с риском падения темпов ввода после 2026 года.

По предварительным оценкам, 2023 год стал самым успешным для жилищного строительства. Ожидается, что ввод жилья превысит 105 миллионов квадратных метров. Из этого объема чуть менее половины, а именно 51 миллион квадратных метров, приходится на ввод многоквартирных домов. Это существенный рост по сравнению с 2022 годом.

Одновременно с увеличением объемов ввода жилья, наблюдается также рост запуска новых проектов. По данным Минстроя, объем новых проектов оценивается в 47 миллионов квадратных метров, что является абсолютным максимумом для России. На текущий момент, на стадии строительства находится примерно 108 миллионов квадратных метров, что на 8% больше, чем годом ранее.

Администрация вице-премьера Марата Хуснуллина ставит перед собой задачу поддерживать высокие темпы жилищного строительства в последующие годы, с целью достичь ежегодного ввода не менее 120 миллионов квадратных метров жилья.

Рост запуска новых проектов был стимулирован высоким спросом на ипотеку, особенно на льготные программы, в связи с ростом ключевой ставки. Застройщики также поторопились начать продажи, ожидая завершения части льготных программ с 1 июля 2024 года.

Помимо этого, граждане стараются сохранить свои сбережения на фоне инфляции, что также способствует активному спросу на жилье. Однако, несмотря на позитивные стороны льготной ипотеки, Центральный банк выражает опасения по поводу перегрева рынка. Рост спроса на жилье в 2023 году привел к резкому росту цен на недвижимость. Для охлаждения рынка были приняты меры, такие как повышение минимального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%, а в случае ипотеки на новостройки — до 30%.

Основные льготные программы, такие как семейная ипотека под 6% и льготная ипотека под 8%, пока будут действовать до лета 2024 года. Власти уже обещали продлить семейную ипотеку, но ипотеку на новостройки планируется сделать более адресной, оставив ее только для регионов с низким спросом на жилье.

Прогнозы на ближайшие годы предсказывают снижение спроса на жилье, особенно если ключевая ставка начнет снижаться к концу следующего года. В итоге застройщики могут уменьшать запуск новых проектов, что может повлечь за собой риски для рынка жилищного строительства.