В NASA объяснили технической ошибкой фотографии огромной черепахи, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб»

Огромная морда и фрагмент панциря черепахи, фотографии которых были сделаны орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб», появились в результате технической ошибки.

С таким заявлением выступил замглавы NASA Уоррен Кирби.

По словам руководителя космического агентства, снимки были сделаны в тот момент, когда телескоп был обращён не в сторону окраины Солнечной системы, а направлен в основание земного шара. Согласно расчётам астрономов, он должен был сделать снимки Южного полушария, куда могла попасть Австралия и Новая Зеландия. Однако вместо фотографий материков перед астрономами появилась голова и шея огромной черепахи.

Снимки провисели на сайте NASA около 5 часов, прежде чем были удалены.

– Мы в настоящее время изучаем причины сбоя, – говорит Кирби. – Конечно, снимки черепах или других животных, сделанные с телескопа, не могут всерьёз рассматриваться научным сообществом или ставить под сомнение теорию о шарообразной форме Земли. Скорее всего, телескоп просто очень сильно приблизил картинку и снял черепаху, живущую у побережья Австралии. Прошу отдельно заметить, что никаких слонов, стоящих на её панцире, в кадр не попало.

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