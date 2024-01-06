Мнение: О массированном ударе по тылам России… Катастрофа приближается?

да уж, несколько прицельных, но сильных ударов по российским «тылам» — и всё готово посыпаться, обрушиться, обвалиться. С катастрофическими последствиями для россиян. Это, знаете ли, не с дивана, почитывая сводки, смотреть, как «ура, мы ломим, гнутся шведы» укры.

Тут гнётся и ломается совсем другое.

Один известный генерал спланировал эту катастрофу. К которой ни #Россия, ни тем более нынешняя российская власть оказались не готовы. Прощёлкали, по обыкновению…

Генерал Мороз атаковал Россию. Вероломно, коварно, внезапно — зимой. И ударил по столицам.

Коренные москвичи помнят и сорокоградусные морозы в новогодние праздники, так что нынешние «минус двадцать пять» не должны впечатлять особо. Но впечатляют. Прежде всего, растущим с каждым днём списком коммунальных аварий. В столице и Подмосковье, в Северной Пальмире и на южных подступах к центральной части России. Лопаются трубы горячего водоснабжения, отчего в жилые дома приходит холод. Горят из-за критических нагрузок трансформаторы электроподстанций, лишая завязанных на них горожан тепла и света в январскую стужу. Останавливаются среди чистого поля импротозамещённые электропоезда, вынуждая пассажиров топать пешком по снегу несколько вёрст. Притом что, повторюсь, нынешние минусовые аномалии выглядят таковыми только на фоне никак не желающей замерзать Европы.

А так-то давно известно, что #Россия — не Африка. Здесь мороз в минус 20-25° — норма, а не экстрим. Такие похолодания были и 10, и 20, и 40 лет назад. Но железная дорога при советской власти , хоть и с некрасивыми вагонами, с хамоватыми проводниками, работала как часы. Ну, почти. Отопление иногда выходило из строя, но не целыми районами Москвы и Петербурга. А багаж в аэропортах задерживался на выдачу по причине не морозов, а пьянства грузчиков. Все нынешние проблемы — это результат изношенности инфраструктуры и отсутствие её нормального обслуживания, которое пытаются прикрыть погодными явлениями.

А главный фокус в том, что инфраструктурная #катастрофа назревала давно. Ещё на первом сроке Владимира Путина даже партия власти предупреждала о критическом износе коммунальных сетей. Их латали худо-бедно, на это выделялись триллионы бюджетных рублей. Но процент износа упорно колебался вокруг магической цифры 70%. Потому что это было выгодно всем — и коммунальщикам, и ремонтникам, и поставщикам ресурсов. Только россияне оставались крайними.

Но в таком неустойчивом равновесии система не может держаться долго. Поэтому частота локальных катастроф закономерно начинает нарастать. А дальше неизбежно проявит себя закон перехода количества в качество. Тем более, что сейчас на масштабную модернизацию «истощившихся» сетей денег нет. И не будет в обозримой перспективе.

Бог даст, эту зиму Россия с грехом пополам протянет.

А следующую выдержит ли?

Выходит — всё?

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